Wint de Toyota ‘Corollo’ straks de Car of the Year-verkiezing? Volg het hier via de livestream Kristof Winckelmans - www.fangio.be

02 maart 2020

13u37

Bron: www.fangio.be 0 Auto Geen Salon van Genève dit jaar, toch is de autosector niet van zin om de geplande festiviteiten volledig af te blazen. Morgen staan er zowat de hele dag ‘virtuele’ onthullingen van de aangekondigde premières gepland, maar ook deze namiddag staat ons al een digitaal hoogtepunt te wachten: de uitreiking van de prestigieuze Car of the Year-award.

Wie volgt straks de Jaguar I-Pace op als Europese auto van het jaar? Dat is de vraag waarop een panel van 61 juryleden, bestaande uit autojournalisten uit 23 verschillende landen, vorige week een antwoord hebben geformuleerd. De kandidaten zijn al even gekend, het gaat (in alfabetische volgorde) om de BMW 1-Reeks, Ford Puma, Peugeot (e-)208, Porsche Taycan (foto), Renault Clio, Tesla Model 3 en de Toyota Corollo – pardon, Corolla.

Omstreeks 15 uur komen we te weten welke constructeur dit jaar de felbegeerde prijs in de lucht mag steken, de prijsuitreiking is overigens integraal te volgen via onderstaande livestream.