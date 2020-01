Wie de Tesla Model 3 hackt wint 700.000 dollar Erik Kouwenhoven

15 januari 2020

07u29

Bron: AD.nl 2 Auto Autofabrikant Tesla doet in maart mee aan een hackwedstrijd. Wie de software van de Model 3 weet te hacken en op die manier kwetsbaarheden in het systeem aan het licht kan brengen, kan tot 700.000 dollar (630.000 euro) winnen.

Tesla heeft altijd beweerd dat zijn auto’s niet te kraken zijn. Om dit te onderstrepen daagt het merk (goedaardige) hackers wereldwijd uit om te kijken of ze de beveiligingssystemen van Tesla Model 3 kunnen omzeilen tijdens de hackwedstrijd Pwn2Own in Canada.

Pwn2Own vindt plaats van 18 tot 20 maart in Vancouver en hackers mogen hier individueel of in groepsverband de aanval op de virusscanners van de Model 3 openen. Wie de drie beveiligingssystemen van de auto weet te kraken, wint de hoofdprijs van een half miljoen dollar. Er zijn ook prijzen voor degene die alleen toegang weet te krijgen tot het infotainmentsysteem (50.000 dollar), de autopilot (50.000 dollar) en er is een bedrag van 100.000 dollar beschikbaar voor wie die de software kraakt waarmee Tesla's computers onderling communiceren.

Voordeel

De reden dat het bedrijf meedoet aan de hackwedstrijd is dat het Tesla ook voordeel oplevert als hackers de kwetsbaarheid van de verschillende systemen laten zien. Tesla kan die dan weer veiliger maken.

Vorig jaar won een team onder leiding van Richard Zhu en Amat Cama een bedrag van 37.500 dollar plus een Model 3 doordat ze wisten door te dringen tot het infotainmentsysteem van de Model 3.