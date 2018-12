Wereldwijd jaarlijks 1,35 miljoen verkeersdoden mvdb

07 december 2018

15u32

Bron: Belga 3 Auto Elk jaar sterven volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 1,35 miljoen mensen door verkeersongevallen. Ruim een kwart van alle slachtoffers zijn voetgangers en fietsers, berichtte de WHO vandaag in Genève.

"Dat is een onaanvaardbare prijs die we voor mobiliteit betalen", zei algemeen directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hoe verkeersongevallen te vermijden, is duidelijk. Meer regeringen moeten adviezen in de praktijk omzetten zoals snelheidsbeperkingen, gordel- en helmplicht, veilige voet- en fietspaden, een alcoholverbod achter het stuur, veiligheidsnormen voor voertuigen en effectieve controles.

Armste landen

De situatie in de armste landen is dramatisch. In Europa komen per 100.000 inwoners jaarlijks 9,3 mensen bij verkeersongevallen om het leven, stellen de statistieken. In Afrika zijn dat er 26,6. Over het algemeen is er tegenover 2014 met 1,25 miljoen verkeersdoden een lichte stijging. Maar rekening houdend met de bevolkingsgroei is dat gemiddelde gestabiliseerd.

In meer dan honderd landen met samen 5,3 miljard inwoners is het dragen van de autogordel verplicht, maar slechts 44 landen met 2,3 miljard inwoners hebben effectieve wetten tegen alcohol achter het stuur. Kinderzitjes zijn slechts in 33 landen met 652 miljoen inwoners verplicht, luidt de kritiek bij de WHO.