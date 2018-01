Wereldwijd amper 500 exemplaren, maar ook wij zijn er verlekkerd op: dit is de duurste wagen in ons land Fien Tondeleir

19 januari 2018

14u08

Bron: Eigen berichtgeving 495 Auto Hij is ongetwijfeld het paradepaardje op het Autosalon, de Bugatti Chiron. Met een prijskaartje van 3,1 miljoen euro eigendom van een Belg. De eerste landgenoot trouwens die hem in ontvangst mocht nemen. Wereldwijd zijn er amper vijfhonderd van gemaakt. En al zeker twee Belgen rijden er mee rond.

Wie de Bugatti Veyron al een decadente sportkar vindt, heeft nog geen blik geworpen op de Chiron, diens opvolger. Aangekondigd in 2015, een jaar later in productie gebracht. Liet op de Geneva Motor Show in Zwitserland onmiddellijk alle monden opvallen.

Bugatti zelf ziet hem als de snelste, krachtigste en meest luxueuze supercar op de markt. De bolide brengt zelfs Formule 1-wagens in verlegenheid, want haalt een topsnelheid van 420 kilometer per uur (of 3,5 keer de toegelaten snelheid op de Belgische wegen). Op een circuit kan de snelheidsmeter zelfs naar de 500, zegt Bugatti. En dat voortgestuwd door 1.500 pk. Ter vergelijking: zelfs wereldkampioen Lewis Hamilton rijdt met 'slechts' 900 pk in zijn Mercedes.

Kortom, een comfortabele wagen - understatement - om van pakweg België naar de Côte d'Azur te rijden. Want eerlijk: deze auto zie je niet op elke oprit in een Vlaams dorp staan en is er zeker niet voor iedereen. Alleen de superrijken zitten achter het stuur van een superauto. En blijkt dat België er dus enkelen telt.

Zo luxueus als je wil

Volgens cijfers van automobielfederatie Febiac werden vorig jaar in ons land 143 auto's verkocht met een kostprijs hoger dan 200.000 euro. De Bugatti Chiron schoot de hoofdvogel af. Voor de 'standaardversie' betaal je 2,5 miljoen euro (zonder btw). Om hem daarna nog in te kleden en te personaliseren natuurlijk. Met bijvoorbeeld een design van het Franse modehuis Hermès - zij brachten in 2008 driehonderd gelimiteerde exemplaren van de Veyron op de markt. Met zichtbaar carbon, speciale zetels. U ziet, het kostenplaatje loopt al snel op. Tot bijvoorbeeld 3,1 miljoen euro. Want zoveel heeft de Belg betaald wiens Chiron nog twee dagen staat te pronken in Paleis 12 van Brusselse Expo.

Wanneer we Luc Holderbeke, sales manager van Bugatti Brussels, bellen - ons land heeft sinds 2016 trouwens de grootste Bugatti-showroom van Europa -, is het druk. De man is met een klant bezig op het Autosalon, maar kan wel even tijd vrijmaken voor een praatje. Al wil en kan hij niet zeggen wie de trotse eigenaar is. Bugatti draagt privacy hoog in het vaandel. Het staat wel vast dat hij of zij lang niet de enige landgenoot is die de Chiron heeft aangekocht.

Voorschot

In september 2016 hadden al twee Belgen de auto besteld. Dat vertelde Stefan Brungs toen aan website Vroom. Hij is verantwoordelijke voor de klantendienst bij de hoofdzetel in Molsheim, Frankrijk. Hoeveel landgenoten hem toch nu toe in het bezit hebben, wil de sales manager niet kwijt. Wel dat er "zeker nog enkelen zijn bijgekomen". België is een autogek land. En Bugatti scoort hier - ondanks de kleine oppervlakte - toch bijzonder goed. Intussen is de helft van de vijfhonderd exemplaren verkocht en geleverd. Sommige kopers hoefden zelfs geen testritje, maar telden zo al een voorschot van 230.000 euro neer. Europa is de grootste afzetmarkt, daarna volgen de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.

Kan iedereen - mits voldoende middelen - dan zomaar een Bugatti aankopen? "Dat kan", verzekert Holderbeke ons nog. "We leven - voor zover ik weet - in een vrije wereld. Dus iedereen die 'm wil, kan een Chiron aanschaffen." Al koop je de auto meestal vanuit een passie, om de collectie uit te breiden bijvoorbeeld. Zo heeft de helft van de kopers al een Veyron staan. De laatste jaren wordt ook duidelijk dat steeds meer mensen een dure auto kopen als belegging, weet Holderbeke nog. Het aantal superrijken boomt. En zij hopen dat hun unieke wagen stijgt in waarde.

Een van de bekendste eigenaars van een Chiron is de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo. De kans dat u hem ontmoet in zijn bolide, is quasi onbestaande. Misschien heeft u dan meer geluk wanneer u pakweg op de E40 rijdt. Al boekt u toch beter een tripje naar Monaco of Dubai. Of trekt u dit weekend nog naar het Autosalon.

✈️ Een foto die is geplaatst door null (@cristiano) op 28 sep 2017 om 21:24 CEST

Optrekken van 0 tot 100 kilometer per uur mag niet langer duren dan 2,4 seconden, verzekert Bugatti. In amper 6 seconden rijd je al 200 per uur. In onderstaand filmpje zie je hoe de wagen een wereldrecord breekt en in 42 seconden liefst 400 per uur haalt.