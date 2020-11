Wereldrecord: dit is officieel de snelste personenauto aller tijden op de Nürburgring

De duurste garagebox ter wereld staat in Nederland: 995.000 euro voor 22 vierkante meter parkeer­plek

17 oktober Twee jaar geleden was er ophef over een rijtjeshuis in Amsterdam dat te koop stond voor 1,5 miljoen euro. Dit jaar komt de vraagprijs van een parkeergarage in een van de betere buurten van Amsterdam zelfs al in de buurt van een miljoen.