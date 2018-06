Wereldrecord: dit is het hoogste bedrag dat ooit voor een auto werd betaald Erik Kouwenhoven

03 juni 2018

13u19 0 Auto De Ferrari 250 GTO is al decennia lang de meest waardevolle klassieke auto. Talloze geruchten circuleren over de steeds hogere bedragen die verzamelaars betalen. Dit weekend kocht een Amerikaanse zakenman chassisnummer 4153GT voor 60 miljoen euro.

De nieuwe eigenaar van dit exemplaar is David MacNeil, eigenaar van WeatherTech. Dit bedrijf in auto-accessoires is sponsor van een raceklasse en runt tevens een raceteam met een Ferrari 488 GT3 in de IMSA WeatherTech-serie.

Geruchten over de verkoop van 4153GT begonnen op FerrariChat, alwaar werd gemeld dat de auto - waarvan er tussen 1962 en 1964 amper 36 zijn geproduceerd - was verkocht voor 'iets minder dan 80 miljoen Zwitserse franken'. Het nieuws werd bevestigd door Ferrari-historicus Marcel Massini.

Met een bedrag van ongeveer 60 miljoen euro voor dit exemplaar, is het de duurste auto uit de geschiedenis. Wat deze auto zo bijzonder maakt, is het raceverhaal. De auto eindigde in 1963 tijdens zijn eerste race als vierde algemeen en als tweede in zijn klasse bij de 24 Uren van Le Mans. Een jaar later won de auto de iconische Tour de France met Lucien Bianchi en Georges Berger aan het stuur. Het unieke is dat de auto tijdens zijn racecarrière nooit zware schade heeft opgelopen.

Het is niet de eerste klassieker van MacNeil. Hij heeft een mooie verzameling die onder meer een andere Ferrari 250 SWB omvat. Deze auto werd onlangs uitgeroepen tot de mooiste in zijn klasse tijdens Concorso d 'Eleganza Villa d'Este. Zijn verzameling omvat ook een Ferrari 250 GT Boano en een Ferrari 250 GT Lusso. Voor het geld dat hij betaalde voor deze GTO kun je ook 23 splinternieuwe Bugatti Chirons kopen, 60 LaFerrari's. De laatste 250 GTO die werd verkocht, bracht in 2014 'slechts' 38 miljoen dollar op. Ferrari-historicus Marcel Massini gaat er vanuit dat binnen vijf jaar een 250 GTO wordt verkocht voor 100 miljoen dollar.