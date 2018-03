Wereldprimeur: ruitenwisserparfum met

"orgastische stoot geurgeluk" Erik Kouwenhoven

27 maart 2018

21u07 5 Auto Wie het zat is om na iedere ruitensproeisessie geconfronteerd te worden met een onaangename geur of - erger nog - tranende ogen of dichtgeslagen neusholtes, kan voortaan kiezen voor een geparfumeerde screenwash die volgens de makers ‘een orgastisch korte stoot geurgeluk’ geeft.

Bedenker van het exclusieve goedje is de Nederlander Yvo van Regteren, die al enkele decennia verbonden is aan het zakenblad Quote. Hij ontwikkelde de ruitenwisservloeistof naar eigen zeggen om wat meer op te vallen op de geurbeurzen waar hij met zijn parfums van het label YVRA staat. Om vervolgens te ontdekken dat er serieuze interesse in het goedje is, vooral uit landen als China en Dubai. Gunstig bijeffect: de vloeistof is ecologisch afbreekbaar.

Voorjaarsbries

Het duurde wel even voor de screenwash naar Yvo's zin was, laat hij weten in Quote. "In eerste instantie voegden we wat van mijn parfum toe aan een bestaande vloeistof, maar de testgebruikers stonden al snel met ondoorzichtige ruiten stil op de vluchtstrook." Pas toen hij ging samenwerken met 'Eco all the Way', een producent van ecologische ruitenwisservloeistoffen, was het resultaat zoals hij beoogde: "Geen scherpe synthetische geur in de cabine, maar een delicate geur als een oppeppende voorjaarsbries."

Roestige Lancia

Het product is voorzien van mooie marketingslogans. 'Scented screenwash', 'for spoiled drivers only' en 'l'essence de l'automobile' zijn enkele kreten die terug zijn te vinden op de ecovriendelijke flacons. In eerste instantie heeft Van Regteren Altena duizend jerrycans gevuld, die voor 39,50 euro over de toonbank gaan. De bedenker, zelf eigenaar van een decenniaoude Fiat 500 én een klassieke Peugeot 504, raadt het vooral bezitters van cabrio’s en tochtige klassiekers aan. "Voor een optimaal genot moet je eigenlijk een oude, roestige Lancia Gamma hebben. Die heeft niet alleen een hele grote voorruit, maar ook gebrekkig functionerende ruitenwissers. Daar blijft de geur dus lekker lang zitten."