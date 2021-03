Welke wagens gaan efficiënt om met hun brandstof? Groener is niet altijd beter

HLN DriveHoeveel elektriciteit, benzine, diesel of aardgas die “in je wagen gaat” wordt gebruikt om hem vooruit te doen bewegen? Of met andere woorden: welke auto’s hebben de meest efficiënte motor? Dat is één van de vragen die Euro Green NCAP probeert te beantwoorden. HLN Drive bestudeerde de resultaten.

Via laboratorium- en praktijktesten probeert Euro Green NCAP te achterhalen wat het verbruik is van auto’s in reële omstandigheden. De uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke deeltjes wordt uiteraard onder de loep genomen, maar een derde onderdeel van de test is een blik op hoe efficiënt de motor van het voertuig werkt.

Uit de testresultaten van de afgelopen twee jaar staat alvast één ding als een paal boven water: elektrische wagens stoten niet alleen het minste schadelijke gassen uit, zij gaan ook het meest efficiënt om met hun energie. De Renault ZOE en Hyundai Kona scoren 10 op 10 op deze test. Logisch ook. Bij verbrandingsmotoren gaat een deel van de opgewekte energie verloren in warmte, bij een elektromotor is dit niet het geval.

Volledig scherm De Hyundai Kona scoorde net als enkele andere elektrische wagens 10 op 10 qua energie-efficiëntie. © REUTERS

Onafhankelijk onderzoek nodig

Lager in het klassement zien we wel enkele verrassingen. Met de plug-in hybride versie van de Toyota Prius achter de elektrische wagens, wordt de ecologische logica nog enigszins gerespecteerd, maar de hybrides na de Prius worden allemaal geklopt door… de Skoda Octavia met dieselmotor. Hij doet met een energie-efficiëntie van 7,7 op 10 net beter dan onder meer de Kia Niro plug-in hybride, de Toyota Yaris hybride, de Hyundai Nexo op waterstof en de hybride Toyota C-HR. Best opvallend dus. En een andere plug-in hybrides, de Mitsubishi Outlander, moet met een score van 3 op 10 zelfs heel wat wagens met klassieke verbrandingsmotor laten voorgaan.

“Mensen willen onafhankelijke, transparante informatie over de milieueffecten van auto’s. Deze PHEV-resultaten (plug-in hybrid electric vehicle, red.) laten zien waarom dat zo belangrijk is. Het is logisch dat consumenten denken dat ze, door een plug-in hybride te kopen en hem voortdurend opgeladen te houden, hun steentje bijdragen aan het milieu, maar deze resultaten tonen aan dat dit niet noodzakelijk het geval is. De Outlander laat zien dat een grote, zware auto met een beperkte actieradius waarschijnlijk geen voordelen biedt ten opzichte van een conventionele auto. Anderzijds heeft Toyota, met zijn lange ervaring op het gebied van hybride technologie, uitstekend werk verricht en kan de Prius, mits correct gebruikt, schoon en efficiënt vervoer bieden. Onderzoek is dus noodzakelijk”, aldus Niels Jacobsen, CEO van Euro Green NCAP.

Volledig scherm Verrassend hoog in dit lijstje: de Skoda Octavia Combi © rv

Euro6 als stap vooruit

Alle plug-in hybrides in de ban gooien, lijkt een stap te ver, dat bewijzen de resultaten van de Kia Niro en Toyota Prius. Volgens Jacobsen hebben de nieuwe uitstootnormen voor verbrandingsmotoren – Euro6 – voor een stap vooruit gezorgd: “De Euro 6-wetgeving heeft echt een verschil gemaakt. Voor het eerst zien we dat auto’s in de praktijk net zo presteren als ze op de testbank beloven, en we moeten de autofabrikanten en de emissie-ingenieurs feliciteren met de enorme vooruitgang die ze de afgelopen jaren hebben geboekt. Goed informeren en de motor kiezen die bij jouw rijprofiel past, is dus de boodschap.”

