Salariswagen Gesponsorde inhoud Welke toekomst heeft de bedrijfswagen? Aangeboden door Alphabet

08 januari 2020

09u00 0 Auto Hij was al één van de hete hangijzers van de afgelopen verkiezingen. En die rol nam de bedrijfswagen begin december nog eens op, toen een nota uitlekte van toenmalig informateur Paul Magnette waarin het idee van een doorgedreven elektrificatie van het bedrijfswagenpark werd geopperd. De bedrijfswagen blijft de gemoederen beroeren. Maar welke toekomst is er voor hem weggelegd?

De bedrijfswagen neemt een prominente plaats in op onze wegen. Over de eerste elf maanden van vorig jaar bestond 57 procent van de geregistreerde voertuigen uit bedrijfswagens. Maar zijn positie wordt bedreigd. Steeds meer lijkt het erop dat de bedrijfswagen niet meer in zijn huidige gedaante zal blijven voortbestaan.

Tegen 2023 alles elektrisch?

Een volledig elektrisch bedrijfswagenpark, dan maar? Als we dat in 2023 willen verwezenlijken – de timing die Paul Magnette voorstelt – ligt er nog veel werk op de plank. In de eerste negen maanden van dit jaar werden 5.454 elektrische bedrijfswagens ingeschreven. Van alle 6.731 nieuwe e-wagens is ruim 8 op de 10 (81%) een bedrijfswagen. Het is dan ook geen toeval dat de Tesla Model 3 en de Audi e-tron de lijst van populairste e-wagens aanvoeren. Ondertussen zijn van alle 660.000 bedrijfs- en salariswagens op onze wegen er zo’n 12.000 volledig elektrisch.

Een omschakeling binnen drie jaar is dus kort dag. Enerzijds omdat het aantal modellen nogal laag ligt, anderzijds wegens een ernstig gebrek aan laadinfrastructuur. Het enige waarover we ons alvast geen zorgen moeten maken, is het feit of ons elektriciteitsnet dit aankan. Hier en daar zal wel versterking nodig zijn, maar 660.000 elektrische auto’s moet het elektriciteitsnet in principe aankunnen. Synergrid, de federatie van netbeheerders, maakt zich sterk dat het Belgisch stroomnet een scenario van 1,5 miljoen elektrische wagens de baas kan, ‘mits niet iedereen tegelijk om 18 uur de stekker inplugt’. Nieuwe softwaresystemen en de introductie van de slimme meter zullen het energieverbruik veel beter spreiden. Daardoor kunnen elektrische auto’s op rustige momenten overschotten van hernieuwbare energie bufferen en die op piekmomenten teruggeven aan het net.

Ondertussen bij de leasemaatschappijen...

Ook leasemaatschappijen zijn ondertussen volop bezig met die elektrische transitie. Daarbij ligt de nadruk op een totaaloplossing. Alphabet bijvoorbeeld ontwikkelde met AlphaElectric een uniek 4-stappenplan. Hiermee biedt het een totaaloplossing die de integratie van elektrische wagens in een wagenpark sterk vereenvoudigt. Laadpaal, laadpas en natuurlijk de elektrische wagen zelf, allemaal wordt het in rekening genomen. Zelfs huurwagens voor langere reizen wanneer een elektrische wagen niet de meest geschikte vervoersvorm is, of rijcursussen voor de bestuurders zijn mogelijk.

Allemaal op de fiets?

Kunnen we zonder de bedrijfswagen? Vanuit de regering werden er alvast twee initiatieven genomen: cash for car en het mobiliteitsbudget. Bij dat eerste ruil je je bedrijfswagen in voor een maandelijks bedrag tegen een voordelig fiscaal tarief. Wat rekenwerk leert echter dat een bedrijfswagen nog altijd voordeliger is, waardoor het aantal werknemers dat voor cash for car kiest bijzonder laag ligt. Dan wordt er meer verwacht van het mobiliteitsbudget. Hier spendeer je het budget van je bedrijfswagen binnen drie pijlers: een kleinere, ecologischere bedrijfswagen, aangevuld met zogenaamde zachte mobiliteit (fiets, abonnement op openbaar vervoer…) en tot slot een uitbetaling van het restbedrag in cash. Leasemaatschappijen zetten steeds meer in op dat mobiliteitsbudget en vervellen van een aanbieder van bedrijfswagens naar een mobiliteitsprovider. Alphabet bijvoorbeeld speelt met AlphaFlex in op het mobiliteitsbudget. Hierbij centraliseert de leasemaatschappij de volledige administratie voor de bedrijfswagens, -fietsen en de mobiliteitskaart, waardoor je uitkomt bij één coherent mobiliteitsbeleid. En daar spelen bedrijven steeds vaker op in. De groei van de bedrijfsfiets valt niet te stoppen, terwijl ook het aantal werknemers dat overstapt op het mobiliteitsbudget toeneemt. De bedrijfswagen zal met andere woorden zeker blijven bestaan, misschien in een andere vorm en zeker binnen een bredere waaier aan mobiliteitsoplossingen.

Meer info over het mobiliteitsaanbod van Alphabet vind je hier.