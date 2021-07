Welke elektrische wagen past bij jouw rijprofiel?

HLN DriveOf we het nu willen of niet, binnenkort zal het merendeel van de wagens op onze wegen op elektriciteit rijden. Maar welke auto past bij jouw rijprofiel? HLN Drive zocht het uit!

Rij je lange afstanden?

Kilometervreters zijn uiteraard gebaat bij een zo groot mogelijk rijbereik. Momenteel is de Tesla Model S daar kampioen in, met een autonomie van 650 km. Binnenkort komt er zelfs een nieuwe versie van het model, met een nog groter rijbereik. Bovendien heb je bij Tesla het voordeel van het superchargernetwerk, ultrakrachtige snellaadpalen verspreid over heel Europa, zodat je je batterij snel kan opladen. Net achter de Model S volgt de Ford Mustang Mach-E. Het 88 kWh grote accupakket van de achterwielaangedreven Mach-E zorgt ervoor dat de Ford 600 km ver geraakt zonder dat je hem moet inpluggen. Bij de Volkswagen ID.3 kan je tot slot kiezen voor een accupakket van 82 kWh. Dat zorgt ervoor dat je 540 km kan afleggen op één laadbeurt.

Moet je hele gezin in je wagen passen?

Bij een gezinswagen is ruimte eerder belangrijk. De Skoda Enyaq blinkt op dat vlak uit, zowel qua interieurruimte als in de koffer. In vijfzitsopstelling slikt hij 585 liter, met de achterbank neergeklapt kan dat tot 1.710 liter worden. Iets kleiner, maar daardoor praktischer in de stad, is de tweeling van Hyundai-Kia: de Hyundai Kona EV en de Kia e-Niro. Deze wagens zijn verrassend ruim (ondanks hun compacte afmetingen) en hebben een degelijk rijbereik van 300 km (batterij van 39 kWh) of 480 km (batterij van 64 kWh).

Eens testen of jouw gezin in de compacte Hyundai Kona EV past? Je kan hier een gratis testrit boeken.



Volledig scherm Skoda Enyaq iV © Skoda

Je zoekt een tweede wagen?

Bij een tweede wagen kijk je uiteraard vooral naar het budget. Daar doet niemand beter dan de Dacia Spring en de Renault Twingo, de enige EV’s die aan een prijs onder de 20.000 euro worden aangeboden. Het rijbereik is eerder beperkt, maar dat is niet onlogisch voor wagens die qua prijs meer dan 10.000 euro goedkoper zijn dan hun concurrenten. Ook competitief geprijsd, maar iets duurder is de Mazda MX-30 (vanaf 33.049 euro). De SUV van het Japanse merk is puur ontwikkeld als tweede wagen, vandaar het eerder beperkte rijbereik van 230 km, maar ook de lagere prijs en de lagere milieu-impact van het model.

De Mazda MX-30 zelf eens beoordelen? Je kan hier een gratis testrit boeken.

Je zoekt een elektrische sportwagen?

De eerder vermelde Tesla Model S is een redelijk indrukwekkende wagen voor wie graag snel rijdt, maar in deze categorie schuiven we graag de Porsche Taycan naar voren. De wagen voelt en rijdt als een echte Porsche, je kan er met andere woorden heel wat plezier mee hebben. Zo’n Taycan kost echter al snel 100.000 euro, voor een veel kleiner budget (en met een veel kleiner rijbereik) heb je al de Mini Cooper SE (vanaf 33.100 euro), die dat typische kartgevoel benadert, gecombineerd met een snelle acceleratie naar 100 in 7,3 seconden. Toch dromen we vooral van de 476 pk sterke Polestar 2, een speciale editie die het merk dit weekend toonde tijdens het Goodwood Festival of Speed. Alles over dat nieuwe model lees je hier.

Volledig scherm Polestar 2 Goodwood editie © Polestar

