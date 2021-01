Welke auto's zien verkeersbelasting dalen in 2021?

Daarnaast was het ook de bedoeling om voertuigen met een relatief lage CO2-uitstoot te bevoordelen in een budgetneutrale oefening. Dat wil zeggen dat wie een nieuwe milieuvriendelijke wagen koopt, wordt beloond met een lagere inschrijvingstaks en een goedkopere jaarlijkse verkeersbelasting. De belastingverhoging zal vooral gedragen worden door de meest vervuilende voertuigen. De regels gelden voor alle wagens die sinds 1 januari werden ingeschreven.

Welke voertuigen worden voordeliger/nadeliger belast?

Het zijn vooral de kleinere wagens die hun voordeel doen, maar globaal genomen krijgt zowat 60% van de wagens die je in ons land kan kopen een gunstigere fiscaliteit. Zo zien de Volkswagen Golf, Renault Clio en Opel Corsa, vorig jaar alle drie in het lijstje van de 10 populairste auto’s , hun jaarlijkse verkeersbelasting dalen met enkele euro’s in de tabellen die de overheid naar aanleiding van deze wetswijziging publiceerde (zonder daarbij de exacte motorisatie van de wagens te vermelden. Populaire SUV’s als de Nissan Qashqai (+2 euro) en vooral de Volkswagen Tiguan (+93 euro) gaan er dan weer op achteruit.

Hetzelfde zien we bij de eenmalig te betalen BIV, waar kleinere SUV’s als de Mazda CX-3 (-284 euro), de Ford Kuga (-240 euro) en de Hyundai Tucson (-215 euro) hun belasting fors zien dalen. De BMW X3 (+794 euro), Mercedes GLC (+447 euro) en Peugeot 3008 (+165 euro) zien hun fiscaliteit dan weer in negatieve zin bijgesteld. Elektrische wagens blijven vrijgesteld van deze belastingen, daar verandert dus niets.

Worden alle ecologische motorisaties dan bevoordeeld?

Neen, wagens op CNG en plug-in hybrides met een uitstoot van maximaal 50 g/km verliezen hun vrijstelling van BIV en rijtaks. Hierdoor zijn enkel de 100% elektrische voertuigen vrijgesteld van deze belasting. Vooral voor CNG-wagens is dit een domper, het duurt nu immers langer eer je het prijsverschil tussen de goedkopere verbrandingsmotoren en de duurdere CNG-versie overbrugt. Voor plug-in voertuigen blijft het BIV dan weer, mede door de lage WLTP-waarden van deze voertuigen, ook in 2021 nog relatief laag, waardoor de invloed van de nieuwe belastingen beperkt blijft.

Conclusie

Neen, de nieuwe autofiscaliteit zorgt niet voor een aardverschuiving. Wel let je best op: WLTP CO2-waarden vanaf 120- 130 gram vaak leiden tot een hogere fiscale druk. Een wagen van een maatje kleiner kiezen of voor een andere motorisatie opteren, kan je dus weldegelijk een mooie winst opleveren. Dus ja: ook in 2021 blijven auto’s met een verbrandingsmotor nog interessant.