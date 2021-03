Welke auto heeft het beste infotainmentsysteem?

HLN DriveJe telefoon verbinden, door honderden comfortopties scrollen of gewoon je GPS opzetten: er gaan zoveel opties schuil achter het centrale scherm van je auto. Maar welke infotainmentsystemen zijn het best? HLN Drive ging op onderzoek.

Het infotainmentscherm is het pronkstuk van het interieur van je wagen. Als bron van muziek of verkeersupdates, voor de bediening van de comfortfuncties van je wagen of zelfs als gesprekspartner via de spraakbediening. Ze zijn er ook in alle kleuren en vormen. Horizontaal of verticaal opgesteld scherm, groot of klein, één of twee schermen, al dan niet met fysieke knoppen. Maar wat maakt van een infotainmentsysteem goed?

Ergonomie

De vakterm is ergonomie: de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Zo zijn enkele fysieke knoppen voor de belangrijkste functies (zoals airconditioning of voor- en achterruitverwarming) best wel handig. Je gebruikt ze immers vaak, meestal al rijdend, dan wil je niet door veel menu’s scrollen. Te veel knoppen zorgen er echter voor dat je door de bomen het spreekwoordelijke bos niet meer ziet.

Ook de vorm van het scherm is natuurlijk belangrijk. Hoe hoger geplaatst, hoe makkelijker het werkt. En wij geven gevoelsmatig ook eerder voorkeur aan een horizontaal dan aan een verticaal scherm, al kunnen we ook goed overweg met het systeem van de nieuwe Ford Mustang Mach-E.

En dan hebben we het nog niet over de mogelijkheden gehad. Bij Jaguar-Land Rover kan je via een apart scherm de stoelverwarming en -massage instellen. Leuk, maar niet altijd even handig. Bij Mercedes helpt een Virtual Reality toepassing de GPS dan weer. Veel merken bieden smartphoneconnectiviteit aan, maar niet altijd en overal. En dan heb je nog de werkingssnelheid, de grafische aspecten, de menustructuren, personalisatiemogelijkheden,…

Top vijf

Qua infotainmenttechnologie staat het MBUX-systeem van Mercedes (zie foto hierboven) wat ons betreft aan de top. Grafisch is het meer dan goed, de menu’s zitten logisch in elkaar en je kan het scherm ook personaliseren. Ook de spraakassistent behoort tot de betere op de markt.

Bij Audi vinden we het infotainment van de kleinere modellen, zoals de Q3, dan weer fijn: grafisch knap, zeker de GPS met Google Maps functies, maar in tegenstelling tot de grotere modellen ook met fysieke knoppen voor de belangrijkste functies.

Kia had dan weer altijd touchscreens die goed reageerden op onze commando’s en was grafisch altijd in orde, maar met de nieuwe Sorento schakelen de Zuid-Koreanen een stapje hoger. Grafisch super, met nog enkele fysieke knoppen en uitgerust met tal van comfortfuncties.

Ook bij de Polestar 2 (zie foto bovenaan artikel) vinden we ons ding: door de samenwerking met Android zijn de mogelijkheden bijna eindeloos, met apps als Spotify die meteen beschikbaar zijn, de menu’s zitten goed in elkaar en hoewel er geen fysieke knoppen zijn, kan je meteen bij de meest belangrijke functies. Ook de Google Spraakassistent is gemakkelijk in gebruik. Alleen bedien je het rechtopstaande scherm van de Polestar minder makkelijk.

Tot slot geven we ook nog een pluim aan MINI voor hoe het merk verleden en heden aan elkaar lijmt. Het centrale scherm staat waar in eerdere MINI’s de toerenteller stond, de boog errond licht op bij de bediening van de airconditioning en de startknop is een knappe schakelaar, perfect voor een retrowagen als deze.

