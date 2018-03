Weg met schadelijke stoffen: rijdende 'stofzuigers' gaan lucht in binnensteden zuiveren Erik Kouwenhoven & TTR

13 maart 2018

20u20

Bron: AD.nl 0 Auto Drie Duitse bedrijven hebben gezamenlijk ’s werelds eerste emissie-neutrale voertuig geïntroduceerd. Twee ventilatoren zuigen de vervuilde lucht op en filteren de schadelijke stoffen eruit.

Luchtverontreiniging brengt schade toe aan de gezondheid van mens en milieu. Belangrijke boosdoeners zijn fijnstof en stikstofdioxide. Het verkeer wordt als de belangrijkste oorzaak beschouwd. Fijnstof wordt niet alleen geproduceerd door verbranding van benzine en diesel, maar ook door slijtage van remblokken, banden en wegdekken. Om deze reden zijn ook elektrische voertuigen niet honderd procent schoon.

Schone lucht

Om dit in de toekomst te veranderen, presenteerde de leverancier en filterspecialist Mann & Hummel, samen met Deutsche Post DHL en de elektrische autofabrikant Streetscooter, onlangs 's werelds eerste 'emissie-neutrale' auto. De belofte? Geen koolstofdioxide, geen stikstofoxiden, geen lawaai en geen fijnstof. Het project begon met een proef met vijf elektrische scooters die momenteel op pad zijn voor DHL voor het bezorgen van brieven en pakjes. Aan de achterzijde van de scooter bevond zich een filtersysteem met daarin twee ventilatoren die de omgevingslucht opzuigen en vervolgens de verontreinigende stoffen eruit filteren.

Op dit moment rijden drie testauto’s rond in Stuttgart. "Het systeem werkt als een extra grote stofzuiger", legt Mann & Hummel projectmanager Jan-Eric Raschke uit. Het gemiddelde stroomverbruik bedraagt volgens hem ongeveer 300 Watt energie die op dit moment nog wordt geleverd door de accu’s van de elektrische auto’s. De luchtstroom kan het energieverbruik met maximaal een derde verminderen, afhankelijk van de omstandigheden. Het filtersysteem is uitgerust met sensoren die informatie verzamelen over de condities van het systeem, het gezuiverde luchtvolume, de concentratie van fijnstof en de weersomstandigheden, om zo de efficiëntie van het systeem permanent te kunnen controleren.