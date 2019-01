Weg met knoppen op het stuur? Dit nieuwe automerk plaatst er een tablet in Erik Kouwenhoven

02 januari 2019

21u16

Byton, het Chinese automerk dat ook naar Europa komt, wil af van de knoppen op het stuur. De oplossing? Een tablet met daarop alle bedieningselementen.

Byton (Bytes on Wheels) is een merk dat uitsluitend elektrische auto's bouwt. Met een in het stuurwiel ingebouwde tablet kan in de nieuwe M-Byte gemakkelijk toegang worden verkregen tot alle knoppen op het dashboard, zoals radio en klimaatregeling. Het bevat ook een pictogram voor apps.

De tablet roept wel vragen op. Want waar wordt de bestuurdersairbag geplaatst? Zijn er speciale veiligheidsmaatregelen getroffen om je gezicht te beschermen tegen al dat glas dat in het dashboard is gemonteerd? En wat voor voordelen heeft deze extra display als er ook al een beeldvullend display op het dashboard van de Byton te vinden is?



Die details zullen we waarschijnlijk op 6 januari horen, wanneer de techniek erachter wordt onthuld tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. De eerste Byton moet eind dit jaar in China worden geïntroduceerd, waarna een jaar later de Amerikaanse markt zal volgen. Eind 2020 is Europa aan de beurt. De auto zal dan met één en met twee elektromotoren leverbaar zijn en een vanafprijs kennen van zo’n 37.500 euro.