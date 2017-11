Weg dat typische ronkende motorgeluid: iconische Vespa gaat elektrisch FT

Bron: IPS 0 AFP De Vespa Elettrica, vorig jaar al voorgesteld op een internationale beurs voor fietsen en motorfietsen in Milaan. Auto Aan echte iconen mag je niet sleutelen, klinkt het vaak. Lees maar de negatieve reacties wereldwijd op de groene variant van het Volkswagen-hippiebusje. Valt ook Vespa nu ten prooi? Ook zij lanceren immers een elektrische variant van de iconische scooter. Die moet volgend jaar in de showroom staan, wordt muisstil en krijgt een actieradius van 100 kilometer.

Niet alleen autofabrikanten werken koortsachtig aan de elektrificatie van hun modellen. Ook Piaggio, de Europese marktleider voor tweewielers, komt met een elektrische variant van de wereldberoemde Vespa.

Uiterlijk is de ‘Vespa Elettrica' nauwelijks te onderscheiden van zijn beroemde voorgangers, maar onder de kap zit een elektrische motor met een capaciteit van 2kW. Dat maakt hem niet alleen schoner, maar ook veel stiller dan de conventionele 50cc-scooter. Net als bij elektrische auto's zal de motor ook veel sneller accelereren.

Piaggio beseft dat de actieradius van 100 kilometer aanzienlijk minder is dan die van een doorsnee scooter met volle benzinetank, maar denkt toch dat het bereik ruim voldoende is voor de gemiddelde gebruiker in de stad. De laadkabel wordt verstopt in het zadel en de scooter kan worden ingeplugd op een reguliere stekker of in een publiek laadstation. De batterij laadt in ongeveer vier uur helemaal op - voor wie m'n thuis gewoon in het stopcontact steekt. Voor wie toch meer bereik wil, is er een hybridevariant met een kleine generator.

Wanneer de Elettrica precies te koop zal zijn in 2018 en hoeveel het model zal kosten, is nog niet bekend.

Antwerpen

De Italiaanse fabrikant voelt ongetwijfeld de hete adem in de nek van de erg populaire deelscooters zoals die van het Berlijnse Gogoro. Parijs kent zelfs al twee netwerken: naast de zeshonderd scooters van Gogoro rijden er ook al meer dan 1.500 rond van concurrent Cityscoot.

Dat de elektrische deelscooters aan sneltempo nieuwe gebruikers overtuigen, blijkt ook in Antwerpen. Deelsysteem Scooty kondigde er vorige maand aan dat het sneller dan verwacht uitbreidt en 45 scooters toevoegt aan de bestaande 30. Begin volgend jaar moeten er nog eens 150 exemplaren bijkomen.

