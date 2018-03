Waymo wil 20.000 Jaguars autonoom laten rijden sam

27 maart 2018

19u38

Bron: belga 0 Auto De Britse luxewagenbouwer Jaguar gaat in zee met Waymo, het vroegere project rond zelfrijdende auto's van Google. Ze willen samen een zelfrijdende elektrische luxewagen ontwikkelen voor de vervoerdiensten van Waymo.

De Jaguars, uitgerust met de zelfrijdende technologie van Waymo, zullen nog dit jaar aan hun testprogramma beginnen. In de eerste twee jaar van de productie zullen er tot 20.000 exemplaren van de Jaguar I-PACE gebouwd worden voor de bestuurderloze Waymo-service, die tot een miljoen ritten per dag zal kunnen verzorgen.

De Waymo Jaguar I-PACE wordt momenteel getoond op het autosalon van New York.

Fouten

Volgens een rapport van het California Department of Motor Vehicles maken de zelfrijdende auto’s van Google de minste fouten. De overheidsdienst vroeg alle bedrijven die zelfrijdende auto’s ontwikkelen naar hun resultaten van vorig jaar.

De auto's van Waymo legden vorig jaar gemiddeld ruim 9.005 kilometer af zonder dat de menselijke bestuurder in actie hoefde te komen. General Motors staat op de tweede plek, met gemiddeld ruim 1.953 kilometer zonder fouten of storingen.

In totaal legden de autonome auto’s van Waymo vorig jaar 567.364 kilometer af op openbare wegen in de staat Californië. Bij General Motors was dat 205.216 kilometer. Terwijl bij GM in totaal 105 keer moest worden ingegrepen doordat de robotauto een fout maakte of bijvoorbeeld problemen met de software had, was dat bij Waymo slechts 63 keer het geval.

Dodelijk ongeval

Vorige week gebeurde een eerste dodelijk ongeval met een zelfrijdende auto van Uber. Een 49-jarige voetgangster duwde haar fiets voort, volgeladen met plastic winkeltassen. Plots week ze uit vanop de middenberm naar de baan waar de auto’s reden. De aankomende Volvo SUV schepte haar op. Verscheidene automerken schortten daarna hun experimenten met zelfrijdende auto's op de openbare weg op.