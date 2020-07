Waterstofauto duurder en minder duurzaam dan elektrische variant JTO

15 juli 2020

14u36

Bron: ANP 1 Auto Waterstofauto's zijn weliswaar beter voor het klimaat dan benzineauto's, maar scoren op dat vlak niet zo goed als elektrische wagens. Bovendien zijn waterstofauto's duurder. “Ook over tien jaar zullen waterstofauto's het qua kosten en duurzaamheid niet winnen van elektrische wagens”, meldt het onderzoeksbureau CE Delft.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Enpuls, een vertakking van het energiebedrijf Enexis die zich bezighoudt met de energietransitie. Enpuls noemt de waterstofauto een “onrealistisch alternatief” voor de elektrische auto.

Waterstof wordt op dit moment gemaakt op basis van aardgas. Dat is minder belastend voor het klimaat dan benzine, maar auto's die rijden op elektriciteit zijn wel schoner. De onderzoekers verwachten dat waterstof in 2030 duurzamer kan worden geproduceerd, maar dat daarbij nog steeds veel energie verloren gaat. Daardoor blijven elektrische auto's ook in de toekomst beter voor het klimaat.

De keuze voor een waterstofauto blijft voorlopig ook een dure optie. Zowel de aanschafprijs, als de kosten van brandstof en onderhoud halen het niet bij auto's die rijden op elektriciteit en benzine.

Een vergelijking van een benzineauto, batterij-elektrische auto en waterstofauto, milieu-impact en kosten in 2020 en 2030. https://t.co/xdvbSyDRT1 pic.twitter.com/Jdn2qYN57L CE Delft(@ CEDelft) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.