Wat te kiezen: benzine, diesel, hybride of elektrisch? Doe de test!

19 december 2019

Het autosalon is in aantocht, dat betekent dat veel landgenoten momenteel aan het uitkijken zijn naar een nieuwe vierwieler. Met alle keuzestress van dien, want bovenop het enorme modelaanbod stellen veel mensen zich vandaag (terecht) de vraag welke motor er in de neus van hun volgende berline, break of SUV moet liggen. Met deze korte test, die in enkele stappen een duidelijk en objectief beeld schetst van je mobiliteitsprofiel, proberen we je alvast op weg te helpen.

“De toekomst is elektrisch”, zo staan de autoconstructeurs al een tijdje in koor te roepen. Anderzijds blijkt vandaag nog geen 2 procent van de Belgen bereid om er daadwerkelijk in te investeren, schroeft de Vlaamse overheid haar subsidiebeleid terug en blijft het maar zeer de vraag of we er het klimaat wel degelijk een dienst mee bewijzen. Hybride dan maar, als een soort compromis à la belge? En mag dat er dan één met of zonder stekker zijn? De gemiddelde consument heeft vandaag veel vragen, maar krijgt weinig antwoorden.

Dieseltje, dieseltje aan de… kant?

Vroeger was het allemaal eenvoudig: wie veel kilometers deed, kocht een zuinige diesel, alle anderen hielden het bij een goedkopere benzineauto. Vandaag liggen de zaken veel complexer. Niet alleen is het historische prijsvoordeel aan de pomp volledig verdampt (en is diesel vandaag zelfs duurder dan benzine), er zijn ook een aantal nieuwe technologieën in het spel gekomen die maken dat de keuze voor een bepaalde motorisatie moeilijker is dan ooit.

Als de verkoopcijfers van de afgelopen jaren één ding duidelijk maken, dan wel dat de hegemonie van de dieselauto, die aan het begin van dit decennium nog een marktaandeel van 75 procent opeiste, definitief (?) voorbij is. Voorlopig zijn het de benzines die daar hun voordeel mee doen – met de nadruk op voorlopig, want de houdbaarheidsdatum van de traditionele verbrandingsmotor komt volgens experts zienderogen dichterbij. Maar of dat ook betekent dat je nu al moet overstappen op één van de ontelbare hybride, plug-in hybride of volledig elektrische alternatieven die je op het autosalon aangeprezen zullen worden als de slimste, schoonste én goedkoopste manier om van A naar B te raken?

Het antwoord hangt vooral van je eigen mobiliteitsprofiel af, zo blijkt uit de test die onze redactie in samenwerking met Fangio.be heeft ontwikkeld. We gebruikten daarvoor uitsluitend objectieve criteria, die rekening houden met je verplaatsingspatroon, je praktische én je financiële mogelijkheden, maar ook met de gemiddelde kilometerkostprijs van elk aandrijftype. Benieuwd naar je persoonlijke resultaat? Doe hierboven de test!