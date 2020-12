Wat is TCO en is de kostprijs niet meer belangrijk als je een nieuwe auto koopt?

HLN DriveWie naar een nieuwe wagen zoekt, doet dat meestal met een vooropgesteld budget. Een maximumbedrag dat die auto mag kosten. Maar dat is slechts de helft van het verhaal. Het globale kostenplaatje van een auto is een pak complexer. Enter: de vakterm TCO.

Wat is TCO?

TCO staat voor Total Cost of Ownership, met andere woorden het totaal bedrag dat een auto je kost over een bepaalde tijdsperiode. Dat is een veel eerlijkere basis om verschillende modellen met elkaar te vergelijken. De ene wagen mag immers op de factuur goedkoper zijn dan de andere, na 5 jaar kan dat kostenplaatje er totaal anders uitzien wanneer je de verschillende belastingen, de verzekering, het onderhoud en het verbruik in acht neemt. In een TCO-berekening wordt met andere woorden de hele levenscyclus van de wagen in acht genomen in plaats van enkel de aankoopprijs.

TCO-parameters

Het TCO-bedrag dat bij een auto hoort, is dan ook een prijs per maand waarbinnen al die parameters worden gebundeld op basis van een bepaald rijprofiel, bijvoorbeeld 20.000 km per jaar en een herverkoop na 8 jaar. Op die manier kan je voor jouw rijprofiel wagen X en Y op een objectieve manier met elkaar vergelijken.

Zo worden bijvoorbeeld de onderhoudsintervallen meegenomen. Sommige wagens moeten om de 40.000 km op onderhoud, bij andere modellen gebeurt dat vroeger of later. En dat maakt een verschil in de portefeuille. Hetzelfde geldt voor het verbruik: een half litertje benzine lijkt niet veel, maar op een levensloop van 200.000 km maken vele kleintjes een groot. En dan hebben we het nog niet gehad over de restwaarde van je auto: de ene wagen kan je gewoon voor een hoger bedrag doorverkopen dan andere. Kennis van die materie is dus van onschatbare waarde

Lagere onderhoudskosten en fiscaliteit maken het verschil

Deze eerlijkere manier om wagens met elkaar te vergelijken, zorgt ervoor dat bepaalde auto’s die op het eerste gezicht niet zo goedkoop lijken, uiteindelijk wel interessant worden. Zo zijn elektrische wagens vandaag nog altijd flink duurder dan hun concurrenten met klassieke verbrandingsmotoren op benzine of diesel. Maar eens je het belastingvoordeel voor deze wagens en de lagere onderhoudskosten in rekening brengt, wordt zo’n stekkerwagen best interessant.

Zo kost een Tesla Model 3 dik 60.000 euro, een pak meer dan de 40.000 van een concurrent met een dieselmotor, zoals de Mercedes C200d. Maar berekend op 25.000km/jaar & 60 maanden komt de Tesla wel een fractie goedkoper uit. Vergelijken is dus de boodschap.

