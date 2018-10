Wat is ProDongle, de software die laagvliegster in 'De Rechtbank' liet zien aan politierechter Stinckens? mvdb

02 oktober 2018

12u13 2 Auto Een opvallend fragment in 'De Rechtbank' op VIER: een vrouw die op twee dagen tijd met 90 km per uur werd geflitst waar ze slechts vijftig mocht, heeft de Leuvense politierechter Kathleen Stinckens met de hulp van de rij-software ProDongle gunstig gestemd.

De laagvliegster kreeg twee keer een rijverbod van acht dagen en twee boetes opgelegd, maar verkreeg de gunstmaatregel dat ze de rijverboden in het weekend en op feestdagen mag uitvoeren. Met afgeprinte statistieken liet de beklaagde de politierechter zien dat ze al maanden zich overal netjes aan de toegelaten snelheid houdt.

De gegevens komen van ProDongle, software van Belgische makelij, die vooral door transportbedrijven wordt gebruikt. Hoe werkt het? De vrouw plaatste in haar auto en in de voertuigen van haar twintigjarige tweelingszonen ProDongle-stekkers. Sinsdien krijgt ze elke maand statistieken over haar rijgedrag en dat van haar zonen per mail of push-bericht toegestuurd, waardoor de drie gezinsleden elkaar kunnen controleren. Ook alle afgelegde trajecten zijn via de smartphone opvraagbaar.

338 euro per voertuig

De vrouw geneerde zich flink over haar dubbele snelheidsovertreding. Ze drukt haar zonen steeds op het hart dat een zware voet een voertuig doet veranderen in een wapen. Het is haar kennelijk menens: het apparaatje en de dienst kosten haar naar eigen zeggen 338 euro per voertuig, dus in totaal 1.014 euro. Het jaarlijkse abonnement van 148 euro zit in de prijs.

Het in 2015 opgestarte bedrijf uit Wortegem-Petegem focust vooral op de professionele markt. De software laat het toe om meerdere bestuurders in te stellen voor dezelfde Dongle, wat het handig maakt voor bijvoorbeeld een loodgieter wiens personeelsleden met de bestelwagen op pad zijn. Deze functie is eveneens interessant voor ouders. Zij kunnen op die manier hun rijdende kroost controleren wanneer die met de gezinsauto de baan op gaan.

Voor bedrijven is ProDongle nog veel meer: ritten -en urenregistratie, kilometerregistratie of nagaan waar alle voertuigen zich in realtime bevinden is met de software mogelijk. Een ding staat vast, het bedrijf mag de vrouw op de blote knietjes bedanken voor de gratis reclame gisteravond.

Bekijk het fragment vanaf 35:05