Wat is de populairste bedrijfswagen van 2020?

HLN DriveDat 2020 een minder jaar was voor de autosector, kon je al eerder bij ons lezen. Maar hoe deed de subcategorie van de bedrijfswagens, toch een belangrijke component in ons land, het de afgelopen 12 maanden? HLN Drive zocht het uit.

De bedrijfswagens volgen de algemene trend, blijkt uit cijfers van automobiel- en tweewielerfederatie Febiac. Met een marktaandeel van 54% voor de bedrijven en nog eens 2,3% voor zelfstandigen en vrije beroepen, claimen de bedrijfswagens een vergelijkbaar deel van de taart als de vorige jaren. Maar die taart is, zoals we al eerder vertelden, door corona een stukje kleiner geworden.

Wat wel meteen duidelijk wordt bij een analyse van de cijfers, is dat de bedrijven duidelijk de drijvende kracht achter de elektrificatie van het Belgische wagenpark zijn. In 2020 was één op de vijf (20,5%) geregistreerde bedrijfswagens op één of andere manier geëlektrificeerd: 15,3% waren hybride wagens, de rest (5,3%) zuiver elektrische auto’s.

Ter vergelijking: dit aandeel is veel lager bij de particuliere klanten, waar 6,78% van de inschrijvingen vorig jaar een elektro-component telde (5,55% hybride en 1,23% elektrisch). Bij de zelfstandigen is dat 15% (11,46% hybride en 3,45% elektrisch). De voordelige fiscaliteit van elektrische wagens en het feit dat de gehele bedrijfswagenvloot vanaf 2026 dient over te schakelen op elektrische wagens doet dus zijn werk.

In 2019 was de Mercedes A-Klasse de populairste bedrijfswagen en in 2020 verlengt de compacte Duitser zijn titel. Hij gaat de Volvo XC40 (die wel op 1 staat bij de zelfstandigen en vrije beroepen) en de Skoda Octavia voor. Hieronder kan je de top 5 in beide categorieën bekijken.

Top 5 bedrijfswagens

3. Skoda Octavia

4. Fiat 500

5. Volkswagen Golf

Top 5 zelfstandigen en vrije beroepen

2. Citroën C3

5. Renault Captur

