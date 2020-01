Wat gebeurt er met de auto's na het autosalon?

Auto

Het 98e Salon van Brussel zit er helemaal op. Nu de rust in de Heizelpaleizen is weergekeerd na een bewogen slotweekend , zijn de automerken vandaag druk in de weer met de afbouw van hun salonstand. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de tentoongestelde wagens, die de voorbije 10 dagen talloze keren besnuffeld, bepoteld en - met ‘dank’ aan Extinction Rebellion - bekrast zijn geweest? Worden ze ‘refurbished’ tot ze er weer als nieuw uitzien, en vooral: worden ze nadien ook als ‘nieuw’ verkocht? Of kan je ze momenteel aan een vriendenprijs op de kop gaan tikken? We vroegen het na bij een aantal merkinvoerders.