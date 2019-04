Exclusief voor abonnees Wat België kan leren van de elektrische autogolf in Noorwegen Michiel Martin

02 april 2019

11u34

Bron: De Morgen 0 Auto Afgelopen maand waren meer dan de helft van de nieuw verkochte wagens in Noorwegen elektrisch, een wereldprimeur. België zet daar een marktaandeel van amper 1,1 procent tegenover. Moeten we een lesuurtje Noors invoeren voor onze beleidsmakers?

In Noorwegen lijkt het intussen wel een deel geworden van de nationale trots: net zoals het land een eeuwenlange eer hoog te houden heeft qua wintersporten als langlaufen en biatlon, hebben de Noren het laatste decennium een reputatie opgebouwd als onbetwiste groene koploper. “Powered by nature”, klinkt het trots in het land van fjorden en waterkrachtcentrales. Ook de elektrische voertuigen (EV’s) mogen zich stilaan in de eregalerij scharen.

Noorwegen is namelijk het eerste land ter wereld waar een meerderheid van de autoverkoop elektrisch is. In maart waren 58 procent van de nieuw verkochte wagens elektrische modellen.

