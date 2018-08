Wapenfabrikant Kalasjnikov maakt 'Russische Tesla' TTR

23 augustus 2018

18u41

De Russische wapenfabrikant Kalasjnikov, bekend van het automatische geweer AK-47, waagt zich nu ook op de markt van de elektrische voertuigen. Het bedrijf stelde vandaag het prototype voor van de "CV-1", een model dat de concurrentie moet aangaan met de Amerikaanse Tesla.

Qua looks is de CV-1 geïnspireerd op de 'Izj Kombi' een model uit de Sovjet-Unie van de jaren 70. "Wij werken ons eigen concept voor een elektrische superwagen uit", zegt het bedrijf in een mededeling. Kalasjnikov zegt niet wanneer de wagen op de markt zou komen en wat die zou kosten. "Deze technologie zal ons toelaten om de concurrentie aan te gaan met de grote constructeurs van elektrische wagens in de wereld, zoals Tesla", zei een woordvoerder van het bedrijf aan het Russische persagentschap RIA.

Het bedrijf Kalasjnikov had het lange tijd moeilijk. In 2013 nam de Russische overheid het bedrijf over, om het daarna opnieuw te privatiseren. Vanwege de westerse sancties tegen de Russische militaire industrie is Kalasjnikov zijn aanbod aan het diversifiëren. De wapenbouwer maakt nu ook kleren, paraplu's en telefoonhoesjes.