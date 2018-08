Wapenfabrikant Kalashnikov lanceert elektrische auto en wil concurrent zijn voor Tesla HR

27 augustus 2018

17u22

Bron: New York Times 0 Auto Tesla heeft er een concurrent bij. De Russische wapenfabrikant Kalashnikov, bekend van onder meer de machinegeweren AK-47, diversifieert zijn aanbod en heeft zijn eerste elektrische wagen voorgesteld. Hij ziet er erg retro uit en kreeg als naam CV-1 mee.

Het prototype van de CV-1 werd voorgesteld op een militaire beurs in Moskou. De auto is gebaseerd op de Izh Kombi, een wagen uit de Sovjetperiode in de jaren zeventig. "We hebben ons wel laten inspireren door de internationale marktleiders, maar hebben toch ons eigen model ontwikkeld", zegt een vertegenwoordiger van de wapenfabrikant. "Dit laat ons toe de concurrentie aan te gaan met fabrikanten van elektrische wagens, zoals Tesla."

Paraplu's

De eerste versie van de Russische 'supercar' zou een bereik hebben van ongeveer 350 kilometer en gaat in 6 seconden van 0 naar 100 km/u. Niet meteen prestaties waar Elon Musk schrik van zal krijgen, maar wat niet is, kan nog komen. Over de prijs en de lanceringsdatum van de CV-1 is nog niets bekend. Dat Kalashnikov een elektrische wagen lanceert, is opmerkelijk, maar wel verklaarbaar. Het bedrijf moet immers diversifiëren omdat het in moeilijkheden zit. Daarom maakt het vandaag ook al onder meer paraplu’s, kledij en gsm-hoesjes.

Tijdens dezelfde beurs stelde Kalashnikov ook een nieuwe robot voor. Het publiek was weinig onder de indruk van de creatie, die lijkt te zijn weggelopen uit de film 'Aliens' uit de jaren 80.