Waarom verplichte snelheidsbegrenzer volgens deze verzekeraar juist gevaarlijk is Erik Kouwenhoven

28 maart 2019

12u58

Bron: AD.nl 0 Auto Verzekeraar Zurich Insurance waarschuwt dat het Europees plan om auto’s verplicht met snelheidsbegrenzers uit te rusten gevaarlijk is. Het systeem kan volgens hen juist leiden tot ongevallen bij scholen en tijdens slecht weer - en zou mogelijk niet werken op het platteland.

Nieuwe auto’s moeten vanaf 2022 in de EU onder meer verplicht voorzien zijn van intelligente snelheidsbegrenzers. De voertuigen remmen dan automatisch af tot de ter plekke geldende maximumsnelheid met behulp van GPS en verkeersbordherkenningcamera’s. Volgens Zurich Insurance zou dit kunnen leiden tot een daling van het aantal snelheidsgerelateerde ongevallen, maar tevens tot een toename van andere ongelukken.

Het bedrijf suggereert dat automobilisten te afhankelijk kunnen worden van de technologie, wat zou resulteren in onvoorzichtig rijden bij scholen en slechte weersomstandigheden. Calum McPhail, hoofd van aansprakelijkheidsclaims bij Zurich Insurance, vertelde tegen MailOnline dat chauffeurs mogelijk niet meer zelf nadenken over hun snelheid omdat ze automatisch binnen de limiet zitten.

“Automobilisten kunnen veronderstellen dat ze veilig bezig zijn zolang ze zich aan de maximumsnelheid houden en dat dus ook permanent doen”, aldus McPhail. “Dit ongeacht de directe omgeving, zoals bijvoorbeeld bij scholen en tijdens gevaarlijke weersomstandigheden, zoals water op de rijbaan, mist, sneeuw of ijs”. Ook oversteekplaatsen voor voetgangers en scherpe of blinde bochten worden volgens McPhail gevaarlijk door de nieuwe maatregel.

De Britse automobielclub RAC is het eens met de verzekeraar. "Het feit dat de snelheid beperkt is, mag er niet toe leiden dat de bestuurder binnen de limiet automatisch overal zo hard kan rijden als ‘ie maar wil”, aldus een woordvoerder. Ook twijfelt Zurich Insurance - op basis van eigen ervaringen met het gebruik van zwarte dozen voor telematica-verzekeringspolissen - of de satelliettechnologie wel werkt op afgelegen plattelandslocaties.