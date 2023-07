Waarom Tesla in dit land een ‘grijper’ levert bij zijn nieuwste modellen

Tesla heeft slecht en goed nieuws voor landen waar links gereden wordt. Het slechte nieuws is dat de Model S en de Model X in die landen niet langer geleverd worden als rechts gestuurde versie. Het goede nieuws is dat je bij je nieuwe auto een mooi gratis accessoire krijgt.

Dat de Model S en Model X niet meer worden gebouwd als rechts gestuurde versie zal in landen als Groot-Brittannië Australië, Ierland, Japan, Malta en Zuid-Afrika niet met veel enthousiasme zijn ontvangen. Want met een links gestuurde versie links rijden, is vrij lastig. Niet alleen doordat je minder goed zicht hebt op het overige verkeer, maar ook omdat je bij tolpoorten en slagbomen moet uitstappen en om de auto moet heenlopen. Althans, als je zonder passagier onderweg bent.

Ziedaar, ‘The Reacher’

Om klanten tegemoet te komen, heeft Tesla een oplossing bedacht. De Amerikaanse fabrikant heeft namelijk ‘The Reacher’ uitgevonden. Dat is een opvouwbare tang met een telescopische arm voor alle gevallen waarbij je niet kunt rekenen op de arm van een passagier. Voorlopig is het accessoire alleen verkrijgbaar in Groot-Brittannië.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Péage

The Reacher is in feite een soort afvalgrijper, waarmee je bij de Péage in Frankrijk bijvoorbeeld de ticketjes uit de automaat kunt trekken, of je creditcard in een betaalapparaat kunt stoppen. Ook kun je ermee op een knop drukken, of entreebadges voor de ingang van bedrijven of jachthavens houden. Voor het in ontvangst nemen van milkshakes en frisdrank bij fastfoodketens met een Drive-through lijkt The Reacher minder geschikt.

Tesla Plaid

De alleen als links gestuurde versie leverbare Tesla Model X en S zijn sinds de facelift ook leverbaar met een ‘yoke’-stuur, dat een vierkante vorm heeft. Ook zijn beide modellen te krijgen als ‘Plaid-versie’. Deze variant heeft onder meer drie elektromotoren aan boord van ruim 400 pk per stuk. Het systeemvermogen komt daarmee op 1.020 pk, goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 2,1 seconden. Daarmee trek je elke Porsche 911 Turbo S en zelfs een Bugatti Chiron eruit bij het stoplicht.

Volledig scherm In de nieuwe Tesla Model S Plaid zit ook een grafische processor die de nieuwe games kan weergeven. © Tesla

Britse eigenaren krijgen The Reacher alvast gratis bij hun aankoop. Toch is niet iedereen enthousiast. Sommigen noemen het een armetierige pleister op de wonde. Je denkt dat het een grap is, maar dan blijkt het plots serieus. En het is toch ook wel een beetje spotten met je eigen klanten.

Anderen noemen het een briljant idee van Tesla. Ze voorspellen dat het product binnen de kortste keren uitverkocht is wanneer het aangeboden zou worden in de Tesla Shop.

Volledig scherm Tesla-baas Elon Musk. © REUTERS