Private lease Gesponsorde inhoud Waarom jouw volgende wagen (g)een private lease wordt Aangeboden door LeasePlan

08 januari 2020

09u00 0 Auto Het autosalon draait op volle toeren en dat is voor veel mensen het startschot om na te denken over de aanschaf van een nieuwe wagen. Maar waarom zou je je volgende wagen kopen? Steeds meer mensen kiezen voor private lease, waarbij ze voor een vast maandbedrag met een wagen rijden. De ideale oplossing of te mooi om waar te zijn?

Bij private lease huren privépersonen op langere termijn een auto voor een vast maandelijks bedrag. Die huurprijs omvat normaal gezien – bovenop de huur van de wagen natuurlijk – de autoverzekering, belastingen en onderhoud, zodat de bestuurder enkel nog voor brandstof en eventuele verkeersboetes moet opdraaien. Begin dit jaar telde de Belgische private leasevloot 12.000 wagens. Maar dat cijfer groeit gestaag. Tegen het eind van 2020 verwacht Renta, de federatie van de Belgische autoverhuurders, dat het aantal private leasecontracten naar 20.000 groeit, al blijft dat aantal in vergelijking met onze noorderburen (140.000) redelijk bescheiden. Het fenomeen wordt dus steeds populairder, maar toch heersen er nog heel wat vragen rond private lease. Die leasemaatschappijen willen op het einde van de rit toch ook gewoon winst maken, dus wat heb jij eraan als particulier?

De voordelen

Het grote voordeel aan private lease is dat je een duidelijk zicht hebt op je autokost. Enkel voor je brandstof en eventuele boetes betaal je extra. Maar kom je aan het einde niet altijd duurder uit dan wanneer je een wagen koopt? Een leasemaatschappij wil uiteraard geld verdienen, maar kan een wagen goedkoper aanschaffen dan jij als particulier. Zij kunnen immers grote volumekortingen bedingen. En hetzelfde geldt voor de onderhandelingen voor de verzekering en het onderhoud van de wagen. Allemaal zaken waar jij beter van wordt.

Via private lease hoef je je ook geen zorgen te maken over de mogelijke restwaarde van je auto of andere onzekerheden in de toekomst. Durf je nu nog een diesel te kopen? Is het nog te vroeg voor een elektrische wagen? Een private leasecontract geeft je hier de nodige flexibiliteit. Dit beslaat immers over het algemeen 36 tot 60 maanden, terwijl mensen veel langer rijden met een wagen die ze aankopen (gemiddeld negen jaar). De meest zorgeloze oplossing van de twee is dus zeker private lease.

De nadelen

Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan private lease. Of eerder enkele zaken waar je voor moet opletten. Zo vallen sommige schades buiten je contract, waardoor je er natuurlijk voor moet opdraaien bij de beëindiging van je contract. Ook extra kilometers hou je best in de gaten. Je leaset een wagen voor een bepaald aantal kilometers, ga je daarover dan betaal je meer. Ook hou je er best rekening mee dat je geen aankoopoptie hebt op je geleasede wagen. Je gaat dus best niet over één nacht ijs wanneer je een partner kiest voor je private lease. Je louter laten leiden door de prijs is immers niet altijd een goed idee. Sommige leasemaatschappijen afficheren bijvoorbeeld een vrij lage maandelijkse prijs, maar vragen in de kleine lettertjes wel de betaling van een voorschot, iets wat bij bijvoorbeeld één van de grootste leasemaatschappijen van het land, LeasePlan, niet het geval is. En dat kan een onaangename verrassing zijn…

Transparantie is dus de sleutel en daarom werk je best samen met een betrouwbare partner, zoals een grote leasemaatschappij met heel wat ervaring wat leasing voor grote bedrijven betreft. Je geniet er immers van hetzelfde onderhoud bij de betrouwbare partners van het bedrijf, die eerder al hun strepen verdienden bij hun werk voor de vloten van grote bedrijven. Daarnaast kunnen grotere leasemaatschappijen terugvallen op een goed uitgebouwde structuur, waardoor zij een opvolging van a tot z kunnen garanderen en het beheer van je leasewagen in betere banen kunnen leiden. Tot slot stippen we nog even aan dat je geen eindeloze keuze aan private leasewagens hebt. Om volumekortingen te kunnen bedingen, is het aanbod eerder beperkt, net als eventuele opties en koetswerkkleuren. Aan de andere kant zijn het wel altijd moderne en perfect uitgeruste wagens, wat betekent dat je steevast kan rekenen op alle voordelen naar veiligheidstechnologie toe.

Conclusie

Ontzorging, dat is het grote voordeel van private lease. Je weet perfect wat je krijgt voor welk bedrag en heel wat taken, zoals het regelen van het onderhoud en alle paperassen, worden je uit handen genomen. Maar wie een beetje telt – en uiteraard geen ongevallen veroorzaakt, maar dat geldt ook voor wie een wagen koopt – kan zeker voordeliger uitkomen dan wanneer hij of zij als particulier een wagen zou kopen. De rekening maken is dus de boodschap.

Uiteraard wil een leasemaatschappij ook wat verdienen. Maar zolang het voor jou interessanter blijft, is private lease een mooie oplossing om in een splinternieuwe auto te rijden zonder je spaargeld op te gebruiken of je in de schulden te steken.

