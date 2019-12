Elektrische wagens Gesponsorde inhoud Waarom je volgende auto best een (plug-in) hybride mag zijn Aangeboden door Kia

16 december 2019

Nu het jaarlijkse Autosalon weer in aantocht is, stromen op onze autoredactie opvallend veel vragen binnen rond alternatieve aandrijvingen. Wat voor een auto met wat voor een motor moeten we nu eigenlijk kopen? In dit artikel gaan we dieper in op de hybrides en plug-in hybrides (de zogeheten PHEV’s), een relatief nieuwe soort die de komende jaren allicht fors aan belang zal winnen.

Met de veelbesproken lage-emissiezones, de nieuwe fiscaliteit voor bedrijfswagens en de algemene teneur ten opzichte van dieselauto’s in het achterhoofd, vragen veel automobilisten zich terecht af welke motorisatie ze nu uiteindelijk moeten kopen, een kwestie waar we ons de komende weken uitgebreid het hoofd over zullen buigen. Dit zijn de meestgestelde vragen waar automobilisten mee worstelen.

Vraag 1: Wat is een hybride?

De bekendste en tegelijk ook meest toegankelijke vorm van elektrificatie is de zogeheten full-hybrid of zelfopladende hybride, een auto die (deels) elektrisch kan rijden dankzij het terugwinnen van verloren remenergie. Concreet wordt de verbrandingsmotor bijgestaan door een relatief compacte elektromotor en een geïntegreerde accu, net groot genoeg om de motor tijdelijk te ondersteunen wanneer er extra vermogen gevraagd wordt of om gedurende enkele kilometers volledig elektrisch te rijden. Het grote voordeel van een full-hybrid is dat de technologie geen enkele interactie met de bestuurder vereist: de wisselwerking tussen benzine- en elektromotor verloopt volledig automatisch, terwijl ook de batterij nooit moet worden opgeladen. Wat dan weer betekent dat je als consument evenmin hoeft te investeren in een thuislaadstation.

Vooral de Aziatische constructeurs zijn al jaren sterk gewonnen voor dit principe, omdat het een reële verbruikswinst oplevert zonder al te ingrijpende aanpassingen aan de technologie … noch aan de mentaliteit van de bestuurder. Intussen haalt de nieuwste generatie van de Kia Niro (foto), een familiale crossover die zowel in een hybride, plug-in hybride als volledig elektrische versie beschikbaar is, een normverbruik van zo’n 3,7 liter per 100 kilometer: dat is ruim 30% minder dan een vergelijkbaar benzinemodel. Op die manier betaalt een hybride zijn initiële meerprijs niet alleen dubbel en dik terug, bovendien levert de lagere CO2-uitstoot je nog een lagere BIV (eenmalige belasting op inverkeerstelling, nvdr) en jaarlijkse rijtaks op.

Vraag 2: Wat is het verschil tussen een hybride en een plug-in hybride?

Ook een plug-in (of oplaadbare) hybride combineert een traditionele verbrandingsmotor (meestal een benzine, soms ook diesel) met een bijkomende elektro-unit, maar wel één die krachtig genoeg is om de auto over langere afstand elektrisch aan te drijven. Het samenspel tussen de verbrandings- en de elektromotor wordt ook hier via software aangestuurd, al kan je er als bestuurder meestal wel voor kiezen om volledig elektrisch te rijden via een specifieke EV-modus. De elektrische energie wordt opgeslagen in een batterij die veel groter is dan bij ‘zelfopladende’ hybrides, waardoor de meeste PHEV’s vandaag al zo’n 50 kilometer kunnen afleggen zonder ook maar één druppel brandstof te verbruiken. Onderweg kunnen plug-in hybrides bovendien tot 30% aan elektrische energie terugwinnen via een intelligent energierecuperatiesysteem, waardoor ze ook over langere afstand veel zuiniger blijven presteren dan hun equivalent op benzine. In het geval van de Kia Niro PHEV, die ook tegen snelwegsnelheden volledig elektrisch kan rijden, spreken we over een normverbruik van slechts 1,3 liter per 100 kilometer. Daarnaast wordt een PHEV als de Niro, die ook na de herziening van de autofiscaliteit als een ‘echte’ plug-in hybride wordt beschouwd, in Vlaanderen nog steeds vrijgesteld van BIV en jaarlijkse rijbelasting (tot 2021).

Vraag 3: Voor wie is een (plug-in) hybride geschikt?

Zoals daarnet al aangehaald probeert een plug-in hybride de drempel naar elektrisch rijden te verlagen door het beste van twee werelden met elkaar te verzoenen. Toch zijn PHEV’s veel meer dan een technologisch compromis. Met name de recentere modellen beschikken over grotere accu’s en sterkere elektromotoren waarmee je je dagelijkse (pendel)trajecten quasi integraal elektrisch kunt afleggen. Een interessante troef die de komende jaren allicht nog aan belang zal toenemen, wanneer de stedelijke lage-emissiezones het gebruik van verbrandingsmotoren verbieden op hun territorium. Bovendien laten plug-in hybrides zich niet afschrikken door een occasionele uitstap richting kust of een jaarlijkse vakantietrip richting het zuiden, met dank aan de dubbele aandrijving.

Ondanks de beproefde werking van plug-in aandrijftechniek wijzen de meeste constructeurs er wel op dat een plug-in hybride pas volledig tot zijn recht komt, wanneer de bestuurder de juiste ‘laaddiscipline’ aan de dag legt en zijn of haar voertuig op gepaste tijdstippen aan de stekker hangt. Weet wel dat een oplaadbeurt voor een plug-in hybride niet vergelijkbaar is met die van een echte EV, zelfs aan een gewoon stopcontact beschik je na zo’n 4 uur alweer over de maximale batterijcapaciteit.

Vraag 4: To plug or not to plug?

Hoewel heel wat automobilisten vandaag al gebaat zouden zijn met een hybride of plug-in hybride, blijft het van cruciaal belang om een grondige analyse te maken van je eigen verplaatsingspatroon vooraleer je tot een aankoop overgaat. Pendelaars die zowel thuis als op het werk kunnen ‘stekkeren’, zijn bijvoorbeeld de geknipte PHEV-rijders, net als particulieren die (bijna) uitsluitend korte afstanden afleggen. Heb je een eerder ‘onregelmatig’ mobiliteitsprofiel, of ben je niet in de mogelijkheid om systematisch te laden, dan lijkt een zelfopladende hybride de meer aangewezen keuze. Die laatste heeft ten slotte ook het voordeel dat de meerkost ten opzichte van een klassieke benzine of diesel beperkt blijft, waardoor de financiële drempel vrij makkelijk te nemen is.

Hybride of elektrisch? Doe de test!

Wil je meer te weten komen over het hybride aanbod van Kia, of overweeg je de stap te zetten naar een volledig elektrische auto? Onder het motto #GoElectric heeft Kia alvast een handige test ontwikkeld, waarmee je in één oogopslag te weten komt welke technologie jou helemaal op het lijf geschreven is.

Kia Niro PHEV: Dankzij een elektrische autonomie van 58 kilometer kunnen de meeste eigenaars van een Kia Niro PHEV hun dagelijkse trajecten afleggen zonder ook maar één druppel brandstof te verbruiken.

Ceed & Xceed PHEV: Na de Niro PHEV en de Optima PHEV brengt Kia binnenkort ook stekkerhybrides van de Ceed en XCeed op de Belgische markt.