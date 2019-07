Waarom je met dit weer beter geen waterflesje in je auto laat rondslingeren



24 juli 2019

07u49 58 Auto Er worden deze week hitterecords bij de vleet gebroken, en het algemeen advies luidt als volgt: doe geen grote inspanningen en drink voldoende water. Laat dat water trouwens niet in je auto liggen, want dat kan wel eens fout aflopen.

Amerikaanse brandweermannen waarschuwen voor het gevaar van waterflesjes die in auto’s blijven rondslingeren. Bij tropische temperaturen warmt een waterfles zodanig op waarna het als vergrootglas kan gaan werken. Dat betekent dat de (gloeiendhete) stralen van de zon gebundeld worden waardoor de temperatuur in dat brandpunt zo hoog is dat die gaatjes in je zetel kan branden.

Minder waarschijnlijk maar zeker niet onmogelijk: zo’n waterflesje kan zelfs een brand in je auto veroorzaken. Dat gebeurde in 2017 bijvoorbeeld in het Amerikaanse Idaho. Tijdens zijn lunchpauze zag een trucker plots uit zijn ooghoek dat zijn zetel bijna in brand stond. De oorzaak? Het flesje water dat hij had laten liggen. “Iedereen dacht dat ik het verzon", zei Dioni Amuchastegui destijds. Daarom besloot hij om de situatie nog eens na te bootsen, onder toezicht ditmaal.



Het resultaat filmde hij en ging al snel viraal. Op het filmpje was immers duidelijk te zien hoe het waterflesje in direct zonlicht kleine brandplekken op de autostoel achterliet.

Test

Gezien het filmpje van Amachastegui zo'n succes was, beslisten de brandweerlieden van het Amerikaanse Oklahoma’s Midwest City Fire Department dat het tijd was om de grootte van het gevaar ook eens uit te testen. Uit die test bleek dat zonlicht de warmte via een waterfles met 120 graden versterkt. Ze benadrukken evenwel dat het vuur zich relatief traag ontwikkelt. Je moet je dus niet meteen zorgen maken als je nog water in je auto hebt liggen. Om zeker te zijn, leg je waterflesjes beter niet in het volle zonlicht, maar in de schaduw of onder een stoel.



