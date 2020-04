Waarom je jouw hand beter niet op de versnellingspook legt tijdens het rijden Erik Kouwenhoven

03 april 2020

06u38

Bron: AD.nl 0 Auto Bestuurders die met een handgeschakelde auto rijden, maken er soms een gewoonte van om tussen het schakelen hun hand te laten rusten op de schakelpook. Deze onschuldig lijkende handeling zorgt echter voor extra slijtage aan de versnellingsbak.

Het lijkt onschuldig en veel automobilisten vinden het fijn, maar deze gewoonte kan zorgen voor extra slijtage aan de tandwielen van de transmissie, waardoor deze sneller aan vervanging toe is. Door je hand erop te houden, kan de schakelvork van de bak tegen draaiende delen van de bak - zoals de zogeheten synchromesh-ringen - drukken, met extra slijtage tot gevolg.

Hoewel er ook video's te vinden zijn waarin wordt beweerd dat het niet schadelijk is, staat op de website van de Britse Wegenwacht het tegendeel. Het advies om niet met je hand op de pook te rijden, is ook terug te vinden in de instructieboekjes van een groot aantal auto's. Een andere reden om het niet te doen, is dat het veel veiliger is om beide handen aan het stuur te houden.

Voet op koppeling

Wil je dat je versnellingsbak lang meegaat? Probeer dan ook niet de koppeling ingedrukt te houden wanneer je aan een verkeerslicht wacht tot het weer groen wordt. Het ingedrukt houden van de koppeling zorgt namelijk voor voortdurende wrijving tussen de koppeling en transmissie, waardoor beide onderdelen eerder slijten. Het beste is om de auto naar neutraal te schakelen en de koppeling los te laten.