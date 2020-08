Gesponsorde inhoud Waarom je je volgende wagen kiest op basis van connectiviteitstechnologie Aangeboden door Audi

Bij de keuze van een nieuwe wagen wordt vaak gekeken naar de aandrijflijn als bepalende factor. Blijf je bij diesel, ben je klaar voor elektrisch of kies je voor hybride als tussenoplossing? Maar wat haast even belangrijk is als wat er onder de motorkap ligt, is de kwaliteit van het infotainmentsysteem.

Draai het of keer het hoe je wilt, je spendeert meer tijd in je wagen dan dat je ernaar staat te kijken. De beste indruk van een auto krijg je dan ook wanneer je instapt en het interieur in je opneemt. Een comfortabele ‘huiskamer’ is in dat opzicht cruciaal. Een interieur dat in het verlengde ligt van je leefwereld, meer dan ooit bepaald door technologie en connectiviteit.

En die technologie evolueert sneller dan ooit. Zo zet de nieuwe Audi A3 al volop in op spraaktechnologie om het gebruiksgemak te verhogen. De Duitse wagen wordt daarbij niet bediend via op voorhand vastgelegde commando’s maar via natuurlijke spraak. Zinnen als “Waar bevindt zich het beste Japanse restaurant van de streek?” of “Hoe laat sluit de dichtstbijzijnde sportwinkel?” werken dus perfect.

Smartphone als centraal punt

Het hoeft geen betoog dat zo’n stemcommando veiliger is dan wanneer je met je vingers de schermen en knopjes op het dashboard van je wagen bedient. En als je dan toch liever je handen gebruikt, is een op de bestuurder gericht infotainmentsysteem het meest ergonomisch. Ook hier is de Audi A3 een goed voorbeeld. Het 10,25 inch grote display (12,3 inch voor de Audi Virtual Cockpit Plus) voor je neus wordt bediend via het multifunctionele stuur. Het aanraakscherm op de middenconsole (10,1 inch groot) is dan weer iets naar de bestuurder gericht, voor nog meer gebruiksgemak.

Door de functies van je infotainment scrollen is al aardig, maar in de toekomst zal de smartphone meer en meer de rol overnemen als centraal punt in de wagen. Smartphones zijn vandaag immers het verlengstuk van ons dagelijkse leven. Het is voor veel autobouwers dan ook een uitdaging om de apps en technologie op die smartphone op een kwalitatieve en veilige manier naar hun voertuig te vertalen, via bijvoorbeeld Apple Car Play.

Car-to-X

Je favoriete playlist afspelen of navigeren via Waze is natuurlijk leuk. Maar wat als we nog een stap verder gaan en de wagen met jou communiceert op een manier die je reis verrijkt? Online verkeersinformatie, nieuws en aanvullende informatie zoals foto’s, openingsuren en gebruikersbeoordelingen van nuttige bestemmingen: het zijn maar een paar features die de nieuwste generatie wagens, zoals de A3, herbergt.

En dan hebben we het nog niet gehad over de communicatie met anderen, de zogenaamde Car-to-X. Meerdere van deze diensten verbinden de A3 met andere voertuigen en met de omgeving. Zo kunnen de wagens via zogenaamde swarm intelligence in real time informatie uitwisselen over gevaarlijke situaties op de weg zoals een ongeval of plotse mist, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Als de plaatselijke infrastructuur beschikbaar is, helpt de wagen dan weer om vrije parkeerplekken langs de weg te vinden. Informatie over de verkeerslichtcycli wordt getoond in de Audi virtual cockpit (momenteel uitsluitend in enkele Duitse steden). Op die manier kan een bestuurder zijn snelheid anticiperend aanpassen, waardoor de efficiëntie toeneemt en de verkeersdoorstroming verbetert.

Connectiviteit is dus iets waar je beter over nadenkt bij de keuze van je nieuwe wagen. Het bepaalt mee de kwaliteit en de belevenis van je rit. Zin om het geconnecteerde designinterieur van de Audi A3 zelf te ontdekken? Bewonder het online of kom snel langs in een Audi-showroom.