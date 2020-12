Waarom je deze bestelwagens beter niet kunt kopen

Deze roze miniatuur­bus met surfplank is evenveel waard als een nieuwe Porsche 911-ca­brio

6 december Het is een van de meest gezochte Hot Wheels miniatuurauto's die er bestaan: dit roze Volkswagen ‘Beach Bomb’-prototype. De wagen heeft een geschatte waarde van 150.000 dollar (ruim 120.000 euro), maar voor dat geld koop je in de VS ook een nieuwe Porsche 911 Cabriolet.