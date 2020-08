Waarom je auto straks zelf de accu is voor elektrische aandrijving Erik Kouwenhoven

Bron: AD.nl 0 Auto De techniek heet ‘Cell-to-chassis‘ en betekent in feite dat je auto zelf gaat dienen als accu voor elektrische auto's. Volgens accuspecialist CATL uit China is het in 2030 al zover en stijgt de actieradius daardoor naar 800 kilometer.

Volgens een rapport van persbureau Reuters werkt batterijcelfabrikant CATL (Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.) al enige tijd aan de nieuwe technologie. Bij de nieuwe techniek worden accucellen rechtstreeks in de carrosserie geïntegreerd. De technologie zou kosten besparen en meer rijbereik bieden.

Niet alleen zijn hierdoor grote accupacks overbodig, ook komt er een einde aan de losse modules waarin voorheen de individuele accucellen werden gecombineerd. In vrijwel alle moderne elektrische voertuigen worden de accu’s momenteel in omvangrijke en zware behuizingen in de bodemplaat geïnstalleerd. Wanneer die worden weggelaten, verliezen elektrische auto's ook gewicht.

Doordat de modules en packs overbodig zijn, passen er meer cellen in auto's. En meer cellen betekent meer bereik. Met de nieuwe technologie is het mogelijk om tegen 2030 elektrische voertuigen te bouwen met een actieradius van meer dan 800 kilometer, die niet duurder zijn dan auto’s met verbrandingsmotor, zo verklaarde CATL-baas Zeng Yuqun op een industrieconferentie in Wuhan, China.

