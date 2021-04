Waarom iemand 312.555 dollar over had voor deze ruim twintig jaar oude Subaru

Van de 22 B STi zijn destijds 400 exemplaren gemaakt om de derde opeenvolgende constructeurstitel te vieren in het World Rally Championschip (WRC) in 2001. Deze Impreza staat dan ook symbool voor Subaru’s gouden tijdperk met Colin McRae achter het stuur. Eeuwige rivaal Mitsubishi werd destijds consequent verslagen.

Anno 2021 zijn de Impreza's 22 B STi de meest waardevolle Subaru's op de markt, zoals eens te meer wordt aangetoond door een in Amerika geïmporteerd exemplaar, dat voor een verbijsterende 312.555 dollar (bijna 260.000 euro) werd verkocht op veilingsite Bring A Trailer. Dat is meer dan de echte rallyauto van McRae opbracht in 2017.

Colin McRae

Ook het feit dat dit soort auto's sinds kort dankzij een speciale vrijstelling in de VS op de openbare weg mogen rijden, helpt voor de waardeontwikkeling. Het is niet eens het allerhoogste bedrag dat ooit voor een Subaru is neergeteld. Een andere Subaru 22 B STi werd onlangs verkocht voor 370.000 dollar (307.400 euro); een prijs die vooral werd bepaald door de kilometerstand van slechts 271 mijl (436 kilometer).