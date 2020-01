Waarom het olielampje van de elektrische Audi e-Tron soms brandt

Erik Kouwenhoven

31 januari 2020

11u59

Bron: AD.nl 6 Auto Bestuurders van een Audi e-Tron moeten niet raar opkijken als hun elektrische auto plotseling om een ​​olieverversing vraagt. In een aantal modellen is een dashboard geïnstalleerd dat achterhaalde serviceberichten toont.

‘Vorsprung durch Technik’, is de reclameslogan van Audi. Maar kennelijk is die voorsprong zo groot dat het merk het zelf niet meer helemaal kan bijbenen. Audi's e-Tron geven namelijk in een aantal gevallen door dat de motorolie ververst moet worden, terwijl in een elektromotor helemaal geen olie zit.

Audi bevestigt de fout tegenover het Duitse blad ‘Auto, Motor und Sport’. Audi noemt de fout erg vervelend, maar technisch gezien onschadelijk. Dienovereenkomstig ziet het merk met de vier ringen af ​​van een terugroepactie. De melding kan binnen enkele minuten worden verwijderd.

Het is niet de enige spookmelding bij elektrische auto's. Ene Lara L. meldt op Twitter dat ze ‘de ontsteking uit moest zetten’ van haar Audi e-Tron. Ook die zit niet langer in een elektrische auto. En BMW hangt eveneens nog zwaar aan het verleden, want een andere lezer van het stuk toont op Twitter een foto van een elektrische BMW i3 die vraagt om controle van de uitlaatgassen.

