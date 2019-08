Waarom het grootste elektrische voertuig ter wereld niet opgeladen hoeft te worden Erik Kouwenhoven

25 augustus 2019

Bron: AD.nl 4 Auto Dit is de ‘eDumper’: het grootste elektrische voertuig ter wereld. De machine weegt van zichzelf al 45.000 kilo en dan moet hij nog volgestort worden met rotsen. In theorie hoeft de enorme kiepwagen nooit opgeladen te worden.

De Komatsu eDumper rijdt rond in een steengroeve van een cementfabriek in Zwitserland. Per lading vervoert hij 65 ton steen en rots en toch hoeft deze gigant officieel nooit te worden opgeladen. De truck is daarmee dus veel milieuvriendelijker dan een vrachtwagen met dieselmotor.

Hoe dat kan, is te verklaren aan de hand van de route van de eDumper. De auto rijdt met zijn 65.000 kilo steen namelijk van bovenaan de groeve naar beneden richting de plek waar de lading wordt gelost over een weg met een helling van 13 procent. Onderweg remmen de elektromotoren de gigantische vrachtwagen af en de daarbij vrijkomende energie wordt opgeslagen in een 700 kWh-accu. Regenereren in het kwadraat dus.

Bij normaal remmen zou de energie in de vorm van warmte in de omgeving worden vrijgegeven, maar hier gebruikt de vrachtwagen deze energie om terug omhoog de mijn in te rijden. In theorie zou de truck tijdens de afdaling meer elektriciteit moeten produceren dan nodig is voor de beklimming, maar dat is tot op heden nog niet gelukt. In plaats daarvan moeten de accu's incidenteel worden bijgeladen. Desondanks bespaart de eDumper veel CO2, omdat een klassieke vrachtwagen ongeveer 50.000 liter diesel per jaar verbruikt - en dus 130 ton koolstofdioxide uitstoot.