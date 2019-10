Waarom het Duitse Touring botsingen nabootst met Lego-auto’s Erik Kouwenhoven

16 oktober 2019

08u40

Bron: AD.nl 0 Auto Kan een crash nauwkeurig digitaal worden gesimuleerd? Dat vroeg de ADAC, de Duitse evenknie van Touring, zich af. Ze berekenden de impact op een computer en keken vervolgens of de data overeenkomen met de werkelijkheid.

Is de rekenkracht van moderne computers goed genoeg om een crashtest perfect te simuleren? Dat vroegen de ADAC en een Duits computerblad zich af. Als testobjecten werd gekozen voor twee Lego-auto’s: een Porsche 911 GT3 RS zou zich in de zijkant van een Bugatti Chiron moeten boren.

De auto's, gebouwd op een schaal van 1 op 8, bestaan gezamenlijk uit ongeveer 6.300 onderdelen. Specialisten van de simulatiespecialist Dynamore hadden de kenmerken van alle onderdelen in een softwareprogramma vastgelegd. Vervolgens werd de crash met uiterst hoogwaardige computers in Stuttgart gesimuleerd.

Tijdens de echte crashtest met de Lego-auto's in het technisch centrum van de ADAC in het Beierse stadje Landsberg, raakte de 911 GT3 RS de B-stijl van de Chiron met 60 km/u. De impact is verwoestend en beide auto's spatten uiteen in duizenden stukken. Verschillende hogesnelheidscamera’s namen de crash op met maximaal 1.000 beelden per seconde.

Het resultaat van de echte crash verraste de experts enorm. Er bleef bijna geen steen op elkaar. De digitale simulatie toonde veel minder impactschade. Na het vergelijken van gesimuleerde en echte crash, trok de ADAC een duidelijke conclusie: simulaties zijn belangrijk om te besparen op geld en materialen, maar voor een realistisch schadebeeld zijn echte crashes onmisbaar.