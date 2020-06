Waarom er met cabrio’s minder vaak ongelukken gebeuren dan met auto’s met vast dak Erik Kouwenhoven

Ze zijn niet gewoon mooi, ze zijn ook fijn vertoeven zodra de zon schijnt. En toch wordt van cabriolets al sinds de jaren 60 gedacht dat ze niet bepaald betrouwbaar zijn op de weg. In de praktijk blijkt juist dat open auto's veiliger zijn dan modellen met een vast dak.

Sinds er aandacht wordt besteed aan de veiligheid van auto's liggen cabrio's onder een vergrootglas. Door hun hogere gewicht en dunne raamstijlen zouden ze jaarlijks meer levens eisen. Porsche ontwikkelde zelfs een speciaal model met een grote stalen rolbeugel, omdat het automerk verwachtte dat de Amerikaanse markt anders geen open auto's meer zou toelaten.



Een recente studie van het Insurance Institute of Highway Safety in de Verenigde Staten laat echter zien dat cabrio's statistisch gezien niet gevaarlijker zijn dan hun evenknieën met een vast dak. In tegendeel: ze zijn zelfs veiliger. De auteur van de studie, Eric Teoh, wijst er evenwel op dat cabrio’s weliswaar op papier veiliger zijn, maar dat ze hun bestuurders niet beter beschermen dan coupés of sedans.

Op basis van NHTSA-gegevens van tot vijf jaar oude coupés en cabriolets die tussen 2014 en 2018 werden bestuurd, blijkt dat auto's met open dak 6 procent minder door de politie gemelde ongevallen per gereden mijl scoorden. Ook vielen er in cabrio's 11 procent minder doden. Dit ondanks de grotere kans dat in cabriolets de bestuurder of passagiers bij een ongeval uit het voertuig worden geworpen.

Mogelijke verklaringen

Hoewel de reden niet wetenschappelijk onderbouwd is, concludeert Teoh dat bestuurders van cabrio's over het algemeen minder snel en agressief rijden. Ook is de cabrio in de regel niet eerste keus als vervoermiddel wanneer het slecht weer is. Met andere woorden, ze worden in de regel meer gebruikt om te cruisen. Bovendien hebben nagenoeg alle moderne cabrio's dikke raam- en deurstijlen en/of rolsteunen die automatisch omhoog schieten wanneer een auto dreigt om te slaan.