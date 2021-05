Waarom er in de jaren '90 meer gekleurde auto’s rondreden

Meer dan 80% van de verkochte auto’s in ons land is wit, grijs of zwart. Dertig jaar geleden zag het autolandschap er daarentegen veel diverser uit, met veel meer rode, gele of groene auto’s. Maar hoe komt dit? HLN Drive zocht het uit.

Een verffabrikant genaamd Axalta brengt jaarlijks de populairste autokleuren in kaart. Echt verrassend zijn de resultaten van hun onderzoek niet: net zoals op de Belgische wegen, wordt wereldwijd vooral gekozen voor de brave, veilige keuzes, zoals wit, grijs/zilver en zwart. Meer nog, zowat 80% van de auto’s die dit jaar wereldwijd verkocht werden, heeft één van deze kleuren.

Opvallendere kleuren staan veel verder achteraan de lijst, zoals blauw (7% van de auto’s), rood (5%), geel (2%), groen en oranje (elk 1%). Volkswagen mag zijn nieuwe Golf vorig jaar dan wel in het mosterdgeel op reclame-affiches hebben gedrukt, de MG EHS rijdt in het rood door uw beeld en in de aflevering van Drive van vorig weekend waren haast alle Mazda’s in de traditionele donkerrode merkkleur gehuld, in de praktijk ziet ons wagenpark er een pak ééntoniger uit.

Volledig scherm Populaire autokleuren 2020 © Getty Images

Tot 20% rood

Toch opvallend, want in 1990 was één verkochte auto op vijf rood. Geel haalde net voor de eeuwwissel 10% marktaandeel. En groen was doorheen de nineties enkele jaren de populairste autokleur. Ook blauw kende een “populaire periode”, al was die iets later: begin 2000. Oranje sluimert de hele tijd rond de 1 à 2% al moeten we eerlijkheidshalve toegeven dat enkel Lamborghini’s en McLarens er prachtig uitzien in het oranje en daar rijden er nu niet bepaald veel van rond.

De redenen waarom wit de meest populaire autokleur van 2020 is, zijn heel simpel. Het is een tint die op alle auto’s past. Bovendien is het vaak de goedkoopste optie, voor veel auto’s is het immers de basiskleur waarvoor je niet hoeft bij te betalen. Bovendien weten ook de importeurs en dealers dat wit veel gekozen wordt, waardoor de meeste stockmodellen ook die kleur zijn. En zo houdt de witte traditie zichzelf in stand.

Een tweede reden, vooral in ons land, ligt bij de bedrijfswagens. In de jaren ‘90 reden er nog niet zoveel rond op onze wegen, maar hun populariteit is de laatste jaren erg gestegen. Aangezien witte en grijze auto’s makkelijker een verkoper vinden op de tweedehandsmarkt, ligt hun restwaarde (hun herverkoopwaarde na leasing) hoger. Leasemaatschappijen spelen hier op in door auto’s in standaardkleuren goedkoper aan te bieden of enkel in die kleuren voor te stellen. En zo houdt opnieuw de traditie zich in stand, zeker wanneer je weet dat één verkochte wagen op twee in ons land een bedrijfswagen is.

