Waarom deze Maserati Ghibli zo belangrijk is voor het merk

HLN DriveBij zijn lancering was de Maserati Ghibli een succesrecept: een stijlvolle berline, vol Italiaanse passie en met ronkende motoren onder de kap. Maar de tijden veranderen en ook deze Ghibli moet zich aanpassen aan de wetten van de hedendaagse automobielindustrie: elektrificatie. Een hybride Ghibli dus, al is volgens onze journalist van HLN Drive niet alles wat het lijkt.

Want de ravissante Ghibli is geen plug-in hybride die je moet opladen via het stopcontact en zelfs geen klassieke hybride. De Italiaan kan immers niet elektrisch rijden, een 48 voltsysteem geeft de verbrandingsmotor wel een duwtje in de rug wanneer nodig. En dat zorgt ervoor dat het verbruik naar beneden gaat (theoretisch zowat 8 l/100 km).

De verbrandingsmotor die die elektrische steun krijgt, heeft geen zes of acht cilinders, normaal de regel in een Maserati, maar slechts vier. Toch produceert deze krachtbron een zeer aardige 330 pk en beschikt ie over 450 Nm, nauwelijks 20 pk en 50 Nm minder dan waar de kleinste V6 mee uitpakt. En ook wat de prestaties betreft, wordt amper ingeboet: binnen 5,7 seconden versnelt de hybride naar 100 km/u, de topsnelheid bedraagt 255 km/u. Voor de V6 is dat 5,5 seconden en 267 km/u. Het enige waar je wel op inboet, is het geluid: de V6 is een Italiaanse tenor, de viercilinder heeft toch een iets bescheidenere klankkast.

Italiaans maatpak

Voorts rijdt de Ghibli hybrid wel als een echte Maserati. Sportief, maar nog altijd waardig en comfortabel. Je wordt niet van de ene naar de andere kant van je stoel gegooid als je de teugels viert, maar komt altijd waardig aan op je bestemming door de soepele acceleraties van de viercilinder. Snel, maar waardig. Een indruk die je nog meer krijgt wanneer je je vingers rond het grote, plechtstatige stuur van de Italiaan legt.

En nu we het toch over het interieur hebben: dat kent die typische Italiaanse verfijning. De Ghibli zit zoals een Armanikostuum. Het materiaalgebruik is pico-bello, met kwalitatief leder, zachte oppervlakken en een nieuw infotainmentsysteem dat Maserati plots de 21ste eeuw inloodst. Net als bij de Polestar 2 is het ontwikkeld door Android en werkt het zeer vlot en intuïtief. Het touchscreen werkt voorbeeldig en de werkingssnelheid is meer dan behoorlijk.

Enkel praktisch heeft de Maserati het af en toe wat moeilijk: de hoofdruimte is eerder beperkt, de koffer is diep, maar de opening nogal smal en het zicht driekwart naar achter kon beter. De oplopende gordellijn is immers spelbreker. Al zorgt die wel voor het knappe uiterlijk van de Italiaan. Wie mooi wil zijn, moet lijden…

Conclusie

Want mooi, dat is de Maserati Ghibli zeker. Dat was hij altijd. De nieuwe hybride – te herkennen aan de blauwe accenten, onder andere op de drietand op de achterste raamstijl – heeft niet aan verfijning ingeboet, maar wel een beetje aan karakter. Maakt zijn groener imago dat goed? Ons antwoord: wie het geld heeft voor een Maserati, spendeert volgens ons graag wat extra budget voor die typische sound. Al mag het belang van deze Ghibli hybrid niet onderschat worden: mentaal is deze eerste stap richting elektrificatie belangrijk voor de Italiaanse constructeur.

