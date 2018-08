Waarom deze gedeukte Lada bijna 100.000 dollar waard is Erik Kouwenhoven

28 augustus 2018

07u15

Bron: AD.nl 0 Auto Een tweedehands Lada Niva kost een paar duizend euro en een nieuwe iets meer dan 10.000. Maar een bedrag van 100.000 dollar is nog nooit uitgegeven voor deze Russische 4x4. Dat gaat binnenkort veranderen.

Althans, dat denken ze bij veilinghuis RM Sotheby's, want daar wordt op de veiling in Londen op 5 september naar verwachting tot 96.000 dollar (ruim 82.000 euro, nvdr.) geboden voor deze Niva. Het voertuig is niet alleen roestig, het mist ook een achterruit, heeft een lekke band en moet volledig gerestaureerd worden.

Wat voor de auto pleit, is dat hij zich in originele staat bevindt en slechts twee eigenaren heeft gehad. Maar dat rechtvaardigt nog niet de hoge inschatting van het veilinghuis.

De ware reden voor de hoge prijs is dat deze auto heeft deelgenomen aan de Parijs-Dakar rally in 1981. De Niva is destijds voorzien van een speciale motorkap, kunststof deuren en kofferbak, extra bescherming tegen steenslagen aan de voor- en achterzijde, extra lampen, een stijver onderstel en een grotere brandstoftank.

Wat de race-aankleding betreft allemaal niet zo interessant, vinden ze ook op website Autoscoops.com. Dat de auto de race niet uitreed, klopt bij aspirant-kopers het geld ook al niet uit de zakken. Zelfs niet wanneer je weet dat een andere Lada Niva de race als derde eindigde. Je moet daarom een lichte afwijking hebben om vele tienduizenden euro's te steken in de restauratie. En trouwens ook om überhaupt bijna 100.000 dollar te betalen voor dit oude wrak.