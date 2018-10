Waarom de nieuwe Mercedes straffer is dan Porsche AMG GT4 veel sportiever dan de Panamera Joost Bolle

21 oktober 2018

06u59 0 Auto Vraag aan de toog wie een Duits sportwagenmerk kent en je krijgt ‘Porsche’ als antwoord. Mercedes doet nochtans minstens even straf met zijn dochtermerk AMG. Richtte de AMG GT eerder al discreet zijn pijlen op de Porsche 911, dan neem de nieuwe AMG GT4 nu schaamteloos de Panamera in het vizier. En, toegegeven: hij is straffer.



In het kleine wereldje van de Duitse premium-merken kopiëren ze elkaar sinds mensenheugenis. Schaamteloos. Waarom niet, overigens. De A5 en A7 van Audi of de BMW 5GT: ze kwamen er als reactie op de oogverblindend mooie CLS van Mercedes, dat met dat model eigenlijk pionierde. De CLS was zowat de eerste grote coupé met vier deuren. Later lanceerde BMW met de 2-reeks Active Tourer, de eerste monovolume van het merk, zijn versie van de Mercedes B-Klasse. Waarop Mercedes met zijn GLE Coupé dan weer een tegenzet voor de BMW X6 op de markt bracht. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De Duitse premium-merken willen in alle mogelijke segmenten vertegenwoordigd zijn. En zo wordt hun gamma almaar groter: Mercedes heeft nu zo maar eventjes 34 personenwagens in zijn catalogus.

Vandaag gaat dat kopiëren en concurreren verder dan ooit. Zo richt Mercedes nu ook zijn vizier op, jawel, Porsche. Lang ongenaakbaar geacht, als het op echte sportwagens aankomt, maar vandaag niet meer.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN