Waarom de nieuwe Mercedes GLA de ideale auto voor de car wash is Mika Tuyaerts - www.fangio.be

11 december 2019

15u45

Bron: www.fangio.be 0 Auto Met de presentatie van de GLA trok Mercedes vanmiddag het doek van de achtste telg van de A-familie van het merk. De crossover graait graag in de onderdelendoos van de andere “A-wagens” van het merk … maar schuwt ook de technologie van de luxebolides niet!

De nieuwe GLA is een forse 10 cm groter dan zijn voorganger, maar geeft in de lengte wel zowat anderhalve centimeter prijs. Toch moet deze GLA praktischer zijn dan zijn voorganger. Om dat te bereiken, maakt Mercedes bijvoorbeeld gebruik van een optioneel tot 14 centimeter verschuifbare achterbank, terwijl het hogere koetswerk meer hoofdruimte oplevert. In de koffer kan je dan weer 435 liter kwijt, dat zijn er 14 meer dan voorheen.

Het interieur is dan weer zeer herkenbaar. Het MBUX infotainmentsysteem met dubbel scherm heeft ook zijn ingang gevonden in de GLA en herbergt gewoontegetrouw onder meer de slimme spraakbesturing die je activeert met de slagzin “Hey Mercedes”.

Working at the car wash

Van zijn grote broer, de luxe-SUV GLS, neemt hij dan weer de “wasstraatfunctie” over. Met slechts één commando worden de buitenspiegels ingeklapt en de zijruiten en het schuifdak gesloten. De informatie van de regensensor wordt onderdrukt, zodat de ruitenwissers in de wasstraat uitgeschakeld blijven.

De airconditioning schakelt dan weer over op luchtrecirculatiemodus en na enkele seconden wordt het frontbeeld van de 360°-camera (indien aanwezig) weergegeven om de bestuurder te helpen bij het inrijden van de car wash.

Voor elk wat wils

Het aantal motoren dat je in de GLA kan lepelen, zal haast net zo uitgebreid zijn als het gamma van Mercedes. Benzines, diesels en plug-in hybridemotoren zullen beschikbaar zijn op het model. Beginnen doet Stuttgart echter met twee varianten, twee uitersten: de voorwielaangedreven, 163 pk sterke 1,3 liter-turbobenzine enerzijds en de 2 liter-turbomotor van de GLA AMG 35. Die laatste stuurt 306 pk naar de vier wielen en sprint binnen de 5,1 seconden naar 100 km/u.

Tot slot nog een leuk weetje: door het wegvallen van het Autosalon van Detroit is de wereldpremière van deze crossover weggelegd voor … ons eigenste Salon van Brussel!