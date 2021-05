Waarom de Land Rover Defender de meest vrouwelijke auto ter wereld is

HLN DriveDe Volkswagen ID.4 mag zich auto van het jaar noemen, maar als het aan de volledig vrouwelijke jury ligt, is de Land Rover Defender de beste. Met de World Women Car of the Year award (WWCOTY) wil de organisatie uiteraard de rol van de vrouw in de traditioneel mannelijke autosector onderstrepen. HLN Drive ging door de uitslag.

In 2009 werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt, toen de Nieuw-Zeelandse Sandy Myhre de WWCOTY in het leven riep. De stemcriteria zijn gebaseerd op dezelfde principes die elke bestuurder hanteert bij het kiezen van een auto. Er bestaat niet zoiets als ‘vrouwenauto’, lezen we dan ook geregeld op de website van de prijs. Bij het uitbrengen van de stem, houden de juryleden rekening met de standaardcriteria, zoals veiligheid, kwaliteit, prijs, design, rijgemak en ecologische voetafdruk.

Dat zegt ook Sabrina Parant, die namens België, één van de 40 vertegenwoordigde landen, sinds dit jaar in de jury zetelt. “Als vrouw in deze sector is het niet gemakkelijk geweest om carrière te maken. Daarom heb ik besloten een netwerk op te richten om andere vrouwen in dezelfde situatie te helpen, banen in de automobielsector te promoten en stereotypen en seksisme te bestrijden.”

Volledig scherm Sabrina Parant © rv

Van shortlist naar winnaar

Elk jaar sturen de juryleden hun favorieten voor elke categorie in. De meest populaire modellen binnen elke categorie, halen de shortlist van drie. Via een tweede stemronde bepalen de juryleden vervolgens de winnaar binnen de verschillende categorieën, alsook de algemene World Women Car of the Year.

Volledig scherm De Mazda3 kroonde zich vorig jaar tot Women World Car of the Year © Mazda

“Droom die werkelijkheid wordt”

Sabrina is trouwens zeer trots op haar verkiezing als jurylid: “Onze sector heeft zo’n groot vermogen om zich aan te passen aan de uitdagingen van de maatschappij en het milieu. Ik ben trots op mijn passie. Ik zal mijn expertise graag ten dienste stellen van de WWCOTY om de voertuigen in de verschillende categorieën te quoteren. Het is voor mij een prachtige prestatie om WWCOTY-jurylid te worden.”

Opvallend is trouwens dat de jury voor de Defender kiest, een stoere, mannelijke off-roader, terwijl de hoofdzakelijk mannelijke jury van de World Car of the Year voor een elektrisch model ging. Al stond de Defender ook in de shortlist voor de auto van het jaar (hij won er zelfs de award van mooiste design), net als enkele andere auto’s uit het lijstje van de WWCOTY. We mogen dan ook zeggen dat de tijd van typisch mannelijke en vrouwelijke auto’s hopelijk voorbij is. En laat dat dan een opstap zijn naar een World Car of the Year award met quasi evenveel mannen als vrouwen in de jury.

Lees ook: