Waarom BMW met de filmcomponist van The Lion King samenwerkt voor haar elektrische auto’s

HLN DriveNieuwe elektrische auto’s moeten sinds 1 juli 2019 voorzien zijn van een akoestisch waarschuwingssysteem. Dit moet ervoor zorgen dat de elektrische voertuigen gehoord worden. Maar wist je dat automerken heel goed nadenken over de sound van hun wagens? Die moet namelijk perfect bij hun imago passen. BMW shakelde er zelfs filmcomponist Hans Zimmer voor in. HLN Drive gaat na hoe dat klinkt.

En dat blijkt nodig. Een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Transport concludeerde immers al in 2011 dat hybride en elektrische wagens een derde meer kans hebben om betrokken te raken bij aanrijdingen met voetgangers dan wagens met een verbrandingsmotor. Ook andere studies hebben er ondertussen op gewezen dat voetgangers meer moeite hebben om stillere (elektrische) wagens te lokaliseren. Op vraag van de Europese Unie moeten dan ook álle elektrische auto’s, plug-in hybrides en brandstofcelauto’s die op de markt komen, uitgerust zijn met een geluidssysteem dat voetgangers en fietser waarschuwt voor het aanrijdende gevaar.

Het zogenaamde Acoustic Vehicle Alert System (Avas) moet minstens 56 decibel produceren wanneer de wagen 0 tot 20 kilometer per uur rijdt. Dit is vergelijkbaar met het lawaai dat een elektrische tandenborstel produceert. Het geluid zal ook overeenstemmen met de acceleratie van de auto. En ook bij het achteruitrijden treedt het systeem in werking. Een schakelaar om bijvoorbeeld ’s nachts toch onhoorbaar door een woonwijk te kunnen rijden, is ook toegestaan.

Verrassingen vermijden

Als inzittende hoor je het extra geluid nauwelijks, maar de mensen buiten het voertuig zijn er zeer mee gebaat , denk maar aan voetgangers en fietsers voor een stoplicht of op een parkeerterrein. Ook blinden en slechtzienden zijn al langer vragende partij voor hoorbare elektrische auto’s.

De Europese wetgeving voorziet echter geen ‘standaardgeluid’ en dus gaat elke constructeur apart op zoek naar de juiste toon die past bij het model in kwestie en de merkidentiteit. “Het geluid van een elektrische wagen staat immers voor zijn identiteit. Het kan niet te indringend of vervelend zijn. In tegendeel, het zou futuristisch moeten klinken, we kunnen niet zomaar het geluid van een verbrandingsmotor overnemen”, vertelde Frank Welsch, verantwoordelijk voor de technologische ontwikkelingen bij Volkswagen.

En dus moet niet alleen elke constructeur een soundtrack zoeken die past bij de merkidentiteit, ook naargelang het modeltype moet het geluid onderscheidend werken, gaat Welsch verder. “Zo hebben we al een basisgeluid bepaald voor de Volkswagen I.D.-wagens, die nu al de ID.3 en ID.4 omvatten, maar zoeken we op dit moment nog naar de juist balans binnen het geluid: sportieve modellen moeten een assertievere toon voortbrengen, met meer bas. SUV’s zouden dan weer een dieper geluid moeten voortbrengen om hun grootte te belichamen.” Bij zusterbedrijf Audi maakten ze dan weer een groots filmpje rond de ontwikkeling van het geluid van hun e-tron GT.

“Mensen keken naar boven en niet opzij”

Zo’n geluid ontwikkelen is geen gemakkelijke oefening, weten ze bij Jaguar. “Voor onze I-Pace ontwikkelden we een heel futuristische soundtrack”, getuigt geluidsingenieur Iain Suffield. “Maar uit tests bleek dat andere weggebruikers de aankomende wagen veeleer met een vliegtuig dan een wagen associeerden. Mensen keken eerder omhoog dan opzij, en daarmee verhoog je de verkeersveiligheid natuurlijk niet echt.”

Ook bij BMW werken ze aan de juiste soundtrack voor hun bolides. Om hun elektrische wagens, zoals de iX3, van een passend geluid te voorzien, werkte de Duitse autobouwer samen met Hans Zimmer, de Duitse componist die de soundtrack van films als The Lion King en Gladiator schreef. Het geluid van de optrekkende Vision lijkt dan ook weggelopen uit het decor van een sciencefictionfilm, in de hoop de liefhebbers aan te spreken. Of hoe een veiligheidsboodschap in no time werd omgevormd naar een marketingpraatje … Het geluid dat Hans Zimmer creëerde, kan je trouwens hieronder beluisteren:

