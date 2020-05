Waarom autofabrikanten vogelpoep maken Erik Kouwenhoven

08 mei 2020

21u27 1 Auto Hoewel vele Russen ervan overtuigd zijn dat geraakt worden door vogelpoep geluk brengt, heeft het voor auto’s minder fortuinlijke gevolgen. Autofabrikant Ford maakt daarom kunstmatige vogelpoep, zodat auto’s beter beschermd kunnen worden.

De in het laboratorium ontwikkelde synthetische uitwerpselen zijn zo realistisch dat ze volgens Ford de verschillende eetgewoonten - en dus ook de verschillende zuurgraad van uitwerpselen - van de meeste vogels in Europa nauwkeurig kunnen weergeven. De gefabriceerde stoelgang wordt in sprayvorm op testpanelen gespoten en vervolgens gebakken bij 40, 50 en 60 graden om de hitte na te bootsen waaraan auto’s in de zomer blootstaan.

De zogeheten bird poop test is slechts een van de beproevingen die de monsters ondergaan. Zo worden bijvoorbeeld ook tests gedaan met fosforzuur gemengd met zeepwasmiddel en synthetisch stuifmeel om de schade door hars en pollen onderzoeken. Op die manier probeert Ford de optimale samenstelling van de lak te vinden om de impact van dit soort verontreinigende stoffen te minimaliseren.

Snel verwijderen

Vooral het voorjaar en de zomer kunnen gevaarlijk zijn voor de laklaag van een auto, omdat er niet alleen meer vogels zijn, maar ook omdat de verf zacht kan worden en kan uitzetten in het zonlicht. Wanneer de lak vervolgens afkoelt, krimpt de lak en hecht al het vuil - inclusief de uitwerpselen van vogels - zich aan het oppervlak. Op die manier kan het vlekken of schade veroorzaken, die alleen door professionelen kan worden verwijderd.

Het advies qua vogelpoep is om je auto regelmatig te wassen met een spons en lauw water met een shampoo met een neutrale pH-waarde. Vogelpoep moet zo snel mogelijk verwijderd worden. Een of twee keer per jaar in de wax zetten zorgt ervoor dat de laklaag beter bestand is tegen hars, vuil en vogelpoep en zorgt er bovendien voor dat de auto langer zijn glans behoudt.