Waarom Audi's elektrische e-tron in de VS veel minder ver komt dan in Europa Erik Kouwenhoven

09 april 2019

20u48

Bron: AD 1 Auto Audi's e-tron valt door de mand volgens de verbruikscijfers van de Amerikaanse EPA-norm. De auto komt daar bijna 100 kilometer minder ver dan bij de Europese WLTP testmethode.

Dat de verbruiksnormen voor wat betreft de WLTP-norm niet helemaal realistisch zijn, weet menig bezitter van een Audi e-tron of Jaguar I-Pace al uit eigen ervaring. In de praktijk komen de auto's op een volle lading veel minder ver dan wordt voorgespiegeld. De kans bestaat dat de Amerikaanse norm van het Environmental Protection Agency (EPA) dichter bij de waarheid zit. Audi's e-tron komt daarmee bijna 100 kilometer minder ver.

In Europa heeft Audi‘s nieuwe, compleet elektrische e-tron met een accu van 90 kWh een bereik van 417 kilometer volgens de officiële WLTP-norm. In de Verenigde Staten komt de auto volgens de daar geldende EPA-norm slechts 328 kilometer ver. In de testcyclus zit wel een bepaalde waarde verwerkt voor het stroomverbruik van airconditioning en overige accessoires, wat het beeld iets vertekent.

Desondanks doen de concurrenten van Audi het beter onder dezelfde omstandigheden. De Jaguar I-Pace komt volgens dezelfde norm 376 kilometer ver met een accu van 90 kWh. De elektrische Kia e-Niro haalt met 64 kWh een afstand van 385 kilometer en de Tesla Model X haalt in de EPA-cyclus 475 kilometer met een accu van 100 kWh. Dat is bijna 150 kilometer meer dan de e-tron.