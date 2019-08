Waarom alle nieuwe auto's over enkele jaren een 3D-dashboard hebben Erik Kouwenhoven

15 augustus 2019

20u33

Bron: AD.nl 0 Auto De Duitse firma Bosch heeft de techniek klaar om 3D-schermen te maken voor de auto-industrie. De toeleverancier onthult deze slimme displays volgende maand tijdens de autoshow IAA in Frankfurt.

Een waarschuwingsdriehoek die voor je neus lijkt te zweven, of een meer accurate weergave van de omgeving van je auto bij het inparkeren: autofabrikanten zijn het erover eens dat 3D de toekomst heeft bij autoschermen. Volgens Bosch, de grootste toeleverancier van de auto-industrie, kan informatie op die manier veel beter begrepen worden dan bij conventionele schermen. “Met het driedimensionale scherm is het veel beter mogelijk om visuele informatie te begrijpen", aldus een woordvoerder. Informatie, zoals actuele filemeldingen, lijkt uit het scherm te komen.



Volgens Bosch profiteren vooral de snelheids- en navigatiefuncties van de nieuwe techniek. Door de ruimtelijke weergave is volgens Bosch bijvoorbeeld direct helder waar zich de volgende afslag bevindt. Uiteraard hoeft daarbij geen 3D-bril gebruikt te worden.



Wanneer en in welke auto de display debuteert, wil Bosch niet zeggen, maar de kans is groot dat fabrikanten van luxe auto's snel zullen toehappen, aangezien dit soort features in het topsegment hét verschil kan maken. Analisten verwachten dat de techniek snel door zal sijpelen in goedkopere modellen. Ze voorspellen, mede door de komst van het 3D-scherm, een verdubbeling van de marktwaarde van Bosch in 2025.

