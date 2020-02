Waarom Afrikaanse Nissans minder veilig zijn dan andere Nissans Erik Kouwenhoven

18 februari 2020

21u51

Een nieuwe Nissan voor de Afrikaanse markt blijkt veel minder veilig dan een tweedehands exemplaar voor Europa of Amerika. Veiligheidsinstantie Global NCAP beschuldigt Nissan van een dubbele moraal en winstbejag over de rug van Afrikaanse consumenten.

Is het leven van een Afrikaan minder waard dan dat van een Europese, Japanse of Amerikaanse autokoper? Die vraag stelt Global NCAP naar aanleiding van een crashtest tussen twee Nissans: een nieuw Afrikaans exemplaar en een tweedehands model uit Europa. Het zwakke Afrikaanse model heet ironisch genoeg de NP 300 ‘Hardbody’.

De instantie liet dit bestverkochte pick-upmodel in Afrika botsen met een tweedehands Nissan Navara NP300, die in 2015 in Europa is geproduceerd. Het verschil in veiligheid tussen het nieuwe Afrikaanse model en de tweedehands Europese versie blijkt schokkend groot. De nieuwe Nissan Hardbody presteert aanzienlijk slechter dan de tweedehands Nissan Navara, in die mate dat de bestuurder in de nieuwe Afrikaanse Nissan waarschijnlijk zou zijn overleden aan zijn verwondingen, terwijl de bestuurder van de tweedehands Europese Nissan nagenoeg ongedeerd zou zijn weggelopen.

Minachting

Saul Billingsley, uitvoerend directeur van veiligheidsinstantie FIA Foundation, zei over het testresultaat op de site van Global NCAP: “Vindt Nissan een Afrikaans leven minder waard dan een Europees leven? Zo nee, hoe verklaart het bedrijf de schokkende veiligheidskloof tussen deze twee voertuigen, zoals aangetoond door Global NCAP? Als we de doelstelling willen halen om in 2030 het aantal verkeersdoden te halveren, moeten we dit soort onethisch gedrag van enkele autofabrikanten wegnemen.’’



Willem Groenewald, ceo van veiligheidsinstantie AA zei: “Wat dit ook aantoont, is een complete minachting voor Afrikaanse voertuiggebruikers en hun veiligheid ten koste van de winst. Het onderstreept ook opnieuw de noodzaak van strengere normen en controles om deze inferieure voertuigen te weren van de Afrikaanse wegen.’’